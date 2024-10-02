Direğe çarpan otomobil parça parça oldu: Kaza sonrası aracın hali dehşete düşürdü

02 Ekim 2024 23:57 - Güncelleme : 02 Ekim 2024 23:58

Nevşehir'deki ölümlü trafik kazasından geriye kalan görüntüler görenleri ürküttü. Otomobilin direğe çarptığı kazada araç paramparça olurken bir kişi yaşamını yitirdi üç kişi yaralandı.

Nevşehir​ Derinkuyu- Gülağaç karayolu Yazıhüyük- Suvermez kavşağında trafik kazası​ meydana geldi, Şoförünün Yusuf Yeşil olduğu öğrenilen araç aşırı hız sebebiyle yoldan çıkıp akaryakıt istasyonun aydınlatma direğine çarptı. Bu kazanın şiddetiyle araç paramparça hale geldi. Geriye sadece hurda yığını kaldı.

BABASIYLA AYNI KADERİ PAYLAŞTI

Kazada ilk belirlemelere göre araç sürüsü Yusuf Yeşil olay yerinde hayatını kaybederken araçta yolcu olarak bulunan 3 kişi de yaralandı. Jandarma ekiplerinin kaza yerinde yaptığı incelemeden sonra hayatını kaybeden sürücü Yusuf Yeşil'in cansız bedeni Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yusuf Yeşil'in babasının da trafik kazasında hayatını kaybettiği öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.