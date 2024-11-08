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Direksiyon hakimiyetini kaybetti, takla attı

Editör: Murat Makas / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
08 Kasım 2024 11:54 - Güncelleme : 08 Kasım 2024 11:54

Batman'da sabah saatlerinde bir otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Otomobil sürücüsü park halindeki otomobile çarpmamak için ani manevra yaparak takla attı.

Batman'da sabah saatlerinde Turgut Özal Bulvarı Dörtyol Kavşağında bir kaza meydana geldi. Otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki başka bir otomobile çarpmamak için ani bir manevra yaparak takla attı.

Direksiyon hakimiyetini kaybetti, takla attı - 1. Resim

SÜRÜCÜ YARALANDI

Otomobil, caddenin ortasında ters bir şekilde dururken sürücü yaralandı. Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve emniyet ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, sürücüye olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye sevk etti.

İtfaiye ekipleri, kontağı açık kalan otomobili soğutarak muhtemel bir yangını önledi. Kaza yapan araç çekiciyle caddeden kaldırılarak yol tekrar trafiğe açıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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