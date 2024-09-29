Diş hekimine pompalı tüfekle ateş açmıştı! Zanlının kardeşinin savunması 'pes' dedirtti

29 Eylül 2024 15:42 - Güncelleme : 29 Eylül 2024 16:09

Adana'nın Ceyhan ilçesinde Burak Çağlayan, diş hekimi Fatih Erkılınç'a saldırıp daha sonrasında da pompalı tüfekle ateş açtı. Çağlayan'ın kardeşi Berk Çağlayan, herkesi şoke eden bir açıklama yaptı. Abisinin sadece yere ateş ettiğini söyleyen Çağlayan, "Ayrıca hiç kimse rehin alınmadı" dedi.

Adana​'nın Ceyhan ilçesinde meydana gelen olayda; Diş hekimi​ Muhammet Fatih Erkılınç, komşusu Burak Ç.’nin, "Benim husumetli olduğum kişinin diş tedavisini nasıl yaparsın?" diyerek kendisine muşta ile saldırdığını ve pompalı tüfekle üzerine ateş açıldığını öne sürdü.

"HAKARET VE KÜFÜR EDİNCE KAVGA ÇIKTI"

Bu iddiaların ardından Burak Çağlayan’ın kardeşi Berk Çağlayan, saldırının doğru olduğunu kabul etti, ancak olayın diş hekimi tarafından çarpıtıldığını savundu. Berk Çağlayan, "Bizim husumetli olduğumuz kişiler var. Ağabeyim beden eğitimi öğretmeni. Diş hekimi, bu kişilere bizim nerede olduğumuzu bildiriyormuş, hatta bir saldırı planlandığında onu uyarıp içeri girmesini söylemişler. Bu durumu öğrenince diş hekimini ofisimize çağırıp doğruluğunu sorduk, hakaret ve küfür edince kavga çıktı" diye konuştu.

"KESİNLİKLE DİŞ HEKİMİNE DOĞRU ATEŞ EDİLMEDİ"

Abisinin kesinlikle muşta ya da maket bıçağı kullanmadığını söyleyen Çağlayan, "Daha fazla bir şey yaşanmaması için kavgayı ayırdık. Diş hekimi gittikten sonra, kalabalık bir grupla iş yerimize baskın yaptılar. Bu yüzden pompalı tüfekle havaya bir el ateş ettik, kesinlikle diş hekimine doğru ateş edilmedi. Kimse de rehin alınmadı, polis özel harekat ekipleri geldi. Bazı medya organları bu olayı kız meselesi olarak yansıttı, ama kesinlikle böyle bir durum söz konusu değil. Diş hekimi sadece husumetlilerimize yerimizi söylediği için konuşmak istedik, ama o bize küfür ve hakaret etti" ifadelerini kullandı.