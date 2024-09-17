Diş tedavisi uzayınca kliniği taradı! Dehşete düşüren anlar kamerada

17 Eylül 2024 10:46 - Güncelleme : 17 Eylül 2024 10:48

Adana'da diş tedavisi için bir kliniğe giden 22 yaşındaki Orhan A. tedavisinin uzaması üzerine sinirlendi. Arkadaşını da yanına alıp dişçinin olduğu yere giden Orhan K. pompalı tüfekle kliniği taradı. O korku dolu anlar kameralara saniye saniye yansıdı.

Tedavi için gittikleri hastanede 'ölü' olduğunu öğrendi! Genç kadın neye uğradığını şaşırdı

Tedavi için gittikleri hastanede 'ölü' olduğunu öğrendi! Genç kadın neye uğradığını şaşırdı

Adana​'da dehşete düşüren olan bir diş kliniğinde meydana geldi. Orhan K. diş tedavi için bir kliniğe gitti. İşlemlerin uzayacağı bilgisine alan genç adam sinirlenerek klinikten çıktı.

DİŞÇİYİ POMPALI TÜFEKLE TARADILAR

Öfkeli adam gece saatlerinde yanına arkadaşını da alıp kliniğin olduğu yere giderek pompalı tüfekle saldırı​ düzenledi. Saldırıda şans eseri kimseye bir şey olmazken kliniğin camları kırıldı.

Korkunç olay kameralara saniye saniye yansırken bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

KISKIVRAK YAKALANDILAR

Yapılan incelemelerin ardından saldırganlar evlerine yapılan operasyonla kıskıvrak yakalandı. Yakalanan şüphelilerden silahı kullanan Orhan A. ifadesinde "Dişim ağrıyordu, tedavim de uzayınca sinirlendim ateş ettim" dediği öne sürüldü. Orhan A. ve Muhammed Can K. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.