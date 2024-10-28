Diş tedavisinde uygulanan iğne yüzünden 7 aydır topallıyor

28 Ekim 2024 16:17 - Güncelleme : 28 Ekim 2024 16:36

Eskişehir’de yaşayan Yazgül İkiz, 7 ay önce dişindeki çürüğü tedavi ettirmek için gittiği hastanede yapılan iğnenin ardından topallamaya başladı.

Muş'ta tren kazası! Ölü ve yaralılar var

Muş'ta tren kazası! Ölü ve yaralılar var

Eskişehir’de 7 ay önce dişindeki çürük nedeniyle hastaneye giden Yazgül İkiz'e antibiyotik​ iğneleri vuruldu. Yapılan işlem sonrası İkiz, topallamaya başladı. Yazgül İkiz, Eskişehir​ Valiliği ve İl Sağlık Müdürlüğü koordinesinde, Eskişehir Şehir Hastanesi’nde görevli algoloji uzmanı tarafından muayene edilip tedavisine başlanacağı öğrenildi.

ŞİDDETLİ AĞRI HİSSETTİ, TOPALLAMAYA BAŞLADI

Eskişehir’de yaşayan 3 çocuk annesi 45 yaşındaki Yazgül İkiz, geçtiğimiz Ramazan Bayramı’nda dişindeki rahatsızlık için Eskişehir Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi’ne gitmiş, verilen antibiyotik iğnelerini alıp Yunus Emre Devlet Hastanesi’ne gitmişti. Burada iddiasına göre iğneleri bir hemşire tarafından yapılan Yazgül İkiz, sol bacağında çok şiddetli bir sızı hissederken 7 ay boyunca topallayarak ayağını neredeyse kullanamaz hale geldi. 7 ay boyunca Eskişehir’de 7 hastaneye giden kadın derdine çare bulamadı.

TEDAVİSİNE BAŞLANACAK

Talihsiz kadın çektiği acıları ve yaşadıklarını İhlas Haber Ajansı muhabirine anlattı. Yapılan haber sonrasında Eskişehir İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Yaşar Bildirici, Yazgül İkiz’i aradı. Yazgül İkiz, Eskişehir Valiliği ve İl Sağlık Müdürlüğü koordinesinde, Eskişehir Şehir Hastanesi’nde görevli algoloji uzmanı tarafından muayene edilip tedavisine başlanacak.