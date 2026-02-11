Menü Kapat
TGRT Haber
Gündem
Discord açılacak mı, ne zaman açılacak? Yaş ve kimlik doğrulama özelliği geliyor

Discord ne zaman açılacak, erişim engeli kaldırıldı mı soruları platforma getirilecek olan yaş ve kimlik doğrulama özelliklerinin ardından gündeme geldi. Sesli, görüntülü ve yazılı iletişim platformu Discord'a 9 Ekim 2024 tarihinde mahkeme kararı ile erişim engeli getirilmişti. Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği tarafından alınan karar kapsamında Türkiye'de platforma erişim sağlanamıyordu. Açıklanan bilgilere göre Discord'a gelecek ay yapılacak olan güncellemeyle birlikte yaş ve kimlik doğrulama özelliği getiriliyor. Yeni özelliğin duyurulmasının ardından kullanıcılar Discord açılacak mı, ne zaman açılacak sorularının cevaplarını araştırmaya başladı.

Discord açılacak mı, ne zaman açılacak? Yaş ve kimlik doğrulama özelliği geliyor
açılacak mı, ne zaman açılacak sorularının cevapları araştırılmaya başlandı. Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği tarafından alınan karar kapsamında 9 Ekim 2024 tarihinde Discord platformuna "çocukların cinsel istismarı ve müstehcenlik" nedeniyle erişim engeli kararı alınmıştı. 'de binlerce kullanıcısı bulunan Discord'un erişime açılması tekrardan gündeme geldi. Platformun yetkilileri tarafından açıklanan bilgilere göre 2026 Mart ayı itibarıyla yaş ve kimlik doğrulama özelliği platforma eklenecek. Yeni eklenecek özellik sayesinde artık yaş doğrulaması yapılmayan hesaplar otomatik olarak genç kullanıcı olarak işaretlenecek ve birçok özelliğe erişimleri kısıtlanacak. Açıklanan bilgilerin ardından Discord açılacak mı, ne zaman açılacak sorularının cevapları araştırılmaya başlandı.

Discord açılacak mı, ne zaman açılacak? Yaş ve kimlik doğrulama özelliği geliyor

DİSCORD AÇILACAK MI 2026?

Discord platformuna "çocukların cinsel istismarı ve müstehcenlik" nedeniyle mahkeme kararıyla erişim engeli getirilmişti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu geçtiğimiz yıl konuyla ilgili yaptığı açıklamada Discord'un mahkeme kararıyla kapatıldığını hatırlatarak, yeniden açılması için mahkeme kararının gerektiğini belirtmişti. Discord'un açılıp, açılmayacağına dair henüz yetkililer tarafından yapılmış bir açıklama bulunmuyor. Bakan Uraloğlu tarafından yapılan son açıklamada ise şu ifadeler kullanılmıştı:

Discord açılacak mı, ne zaman açılacak? Yaş ve kimlik doğrulama özelliği geliyor

"Esasında ikisi de bizimle iletişim halinde. Mahkeme kararlarıyla kapatılmış. Oradaki bizim BTK'nın yetkisinde olan konular değil. Onun dışında mahkeme kararıyla kapatıldığı için yeniden açılması için gerekli. Bizim ile iletişim halindeler Türkiye'de temsilcilikleri olmadığı halde çünkü bizim için öyle bir kanuni bir zorunluluk yok. Mahkemenin kapattığı gerekçeleri düzeltme konusunda gayretleri var o bittiği zaman tekrar mahkemeye müracaat ettiklerinde açılmaları mümkün olabilecek."

Discord açılacak mı, ne zaman açılacak? Yaş ve kimlik doğrulama özelliği geliyor

DİSCORD NE ZAMAN AÇILACAK 2026?

Discord'un Türkiye'de tekrardan ne zaman erişime açılacağına dair bir açıklama bulunmuyor. Bakan Uraloğlu geçtiğimiz yıl yaptığı açıklamasında Discord yetkilileri ile görüşme halinde olduklarını ve gerekli düzenlemelerin yapıldığı durumda tekrardan açılma durumunun gündeme gelebileceğini belirtmişti. Konuyla ilgili yeni bir açıklama ise yapılmadı.

