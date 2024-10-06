Discord üzerinden çocuklara cinsel istismar! Kan donduran görüntüler ortaya çıktı

06 Ekim 2024 11:38 - Güncelleme : 06 Ekim 2024 12:47

Discord isimli görüntülü ve yazılı mesajlaşma uygulamasında yaşanan sapkınlıklar gündeme oturdu. Bir grup sapığın küçük yaştaki kız çocuklarını tuzağa düşürdüğü ve canlı yayında mide bulandıran eylemler yaptırdığı görüntüler ortaya çıktı. İşte kan donduran olayın detayları...

Genç kızın 'tacize uğramama' taktiği sosyal medyada gündem oldu! Yanına yaklaşan adama bunları söyledi

Genç kızın 'tacize uğramama' taktiği sosyal medyada gündem oldu! Yanına yaklaşan adama bunları söyledi

İstanbul Fatih'te 19 yaşındaki Semih Çelik'in Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner'i katletmesinin ardından korkunç sosyal medya gerçekleri de bir bir ortaya çıkmaya başladı. Discord isimli görüntülü ve yazılı mesajlaşma uygulamasında bir grup, katil Semih Çelik'i övmeye başladı. 2 genç kızı katleden katili adeta kahraman ilan eden grup ile ilgili sapkın gerçekler de ortaya çıktı.

KIZ ÇOCUKLARINI BÖYLE TEHDİT ETTİLER

Caniye destek veren grubun kız çocuklarını tuzağa düşürerek canlı yayında sapkınca şeyler yaptırdığı belirlendi. Kız çocuklarını adres ve ailelerinin bilgileriyle tehdit eden sapıkların kız çocuklarına cinsel istismarda bulunduğu ortaya çıktı.

KÜÇÜK ÇOCUĞU KAMERA KARŞISINDA SOYUNDURDU

X platformunda paylaşılan görüntülerde kız çocuğunu ailesini aramakla tehdit eden sapığın canlı yayında çocuğu zorla soyundurduğu görüldü. Başka bir görüntü de ise kız çocuğunun cinsel organına kolonya döktürülerek ateşle yaktırıldığı görüldü.

GÖRÜNTÜLERİ BAŞKA PLATFORMLARDA DA PAYLAŞIYORLAR

Ayrıca bu sapkınların, Discord üzerinden zorbaladığı çocukları '901' ile başlayan hesaplardan diğer sosyal medya platformlarında da paylaştıkları belirlendi.

GÖRÜNTÜLER TEPKİLERE NEDEN OLDU

Ortaya çıkan korkunç görüntülerden sonra birçok kullanıcı bu sapıkların derhal yakalanması ve gerekli cezanın vermesini istedi.