Discort ve Telegram soruşturması! Bakan Yerlikaya duyurdu: 2 çocuğun ifadeleri alınacak

09 Ekim 2024 07:57 - Güncelleme : 09 Ekim 2024 08:06

Bakan Yerlikaya Discord ve Telegram uygulamaları üzerinden suç unsuru içerikli paylaşımlar yapan B.T. ve A.D.C. isimli, 2 çocuğun ifadelerinin psikolog eşliğinde alınacağını belirtti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Discord​ ve Telegram​ üzerinden suç​ unsuru içeren paylaşımlar yapan B.T. ve A.D.C. isimli 2 çocuğun ifadelerinin alınacağını açıkladı.

Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

"Discord sosyal medya platformunda suç unsuru içerikli videoları düzenlediği tespit edilen B.T. adlı çocuk ve Telegram isimli sosyal medya platformunda bulunan “Hz Ebu Cehil” isimli grupta “Çocuk Müstehcenliği, Polise ve Şehitlere Hakaret, Dini Değerleri Aşağılayıcı” paylaşımlar yapan A.D.C. adında çocuk İzmir​ Siber Suçlarla Mücadele Şubemiz ekiplerince muhafaza altına alınmıştır.

B.T. ve A.D.C.’nin ifadeleri psikolog eşliğinde Cumhuriyet Savcısı tarafından alınacaktır. Milli ve manevi değerlerimiz aşağılayan, halkı kin ve düşmanlığa tahrik eden, cinsel istismara neden olan siber zorbalıklar yapanlara göz açtırmayacağız.

Çocuklarımızı kötülüklerine ve sapkın düşüncelerine alet edenler, hangi deliğe saklanırlarsa saklansınlar, onları bir bir yakalayıp adalete teslim edeceğiz."