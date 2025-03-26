Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
20°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Banu İriç

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Rubio ile görüştü: Gazze ve savunma sanayi vurgusu

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve ABD'li mevkidaşı Rubio görüşme gerçekleştirdi. İkilinin görüşmesinde savunma sanayi alanındaki işbirliği konusunda fikir alışverişi ve Gazze'deki son durum yer aldı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Rubio ile görüştü: Gazze ve savunma sanayi vurgusu
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
26.03.2025
saat ikonu 00:45
|
GÜNCELLEME:
26.03.2025
saat ikonu 01:42

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile önemli bir görüşme gerçekleştirdi. Dışişleri kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan görüşmede Gazze’de bir an önce kalıcı ateşkesin sağlanması gerektiğini vurguladı. Fidan, bu adımın sadece insani bir zorunluluk değil, aynı zamanda bölgesel barış ve istikrar için kritik öneme sahip olduğunu ifade etti.

Görüşmede ayrıca iki ülke arasındaki savunma sanayi işbirliği de gündeme geldi. Fidan ve Rubio, bu alandaki engellerin kaldırılması yönünde ortak siyasi iradeyi net biçimde ortaya koydu. Tarafların, işbirliğini daha ileri taşıma konusunda kararlı oldukları bildirildi.

SURİYE YÖNETİMİYLE ANGAJMAN VURGUSU

Türkiye ve ABD heyeti, Suriye yönetimiyle angajmanın önemini vurguladı ve Suriye’de istikrarın sağlanması ve terörle mücadele konusunda kararlılık ifade edildi. Gazze’de kalıcı ateşkesin tesis edilmesi gerektiğini, bu hususun bölgesel barış için gerekliliğini vurgulandı. Rusya - Ukrayna arasında ateşkes sağlanmasına yönelik çabalar ele alındı. Dışişleri Bakanlığı tarafından ABD’nin bu konuda ortaya koyduğu çabaların desteklendiği aktarıldı. Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki barış sürecinin de gündeme alındığı görüşmede, Bosna - Hersek’in istikrarının Balkanlar açısından büyük önem taşıdığının altı çizildi ve önümüzdeki dönemde devlet başkanı düzeyinde yapılacak ziyaretlerin çalışmaları ele alındı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Trump yeni dönem için adayını seçti! Türkiye hakkında görüştüler, Cumhurbaşkanı Erdoğan için övgü dolu sözler
İsrail'i 'Türkiye' endişesi sardı: Suriye'deki Türk varlığı için toplantı yapacak
ETİKETLER
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.