Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Rubio ile görüştü: Gazze ve savunma sanayi vurgusu

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile önemli bir görüşme gerçekleştirdi. Dışişleri kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan görüşmede Gazze’de bir an önce kalıcı ateşkesin sağlanması gerektiğini vurguladı. Fidan, bu adımın sadece insani bir zorunluluk değil, aynı zamanda bölgesel barış ve istikrar için kritik öneme sahip olduğunu ifade etti.

Görüşmede ayrıca iki ülke arasındaki savunma sanayi işbirliği de gündeme geldi. Fidan ve Rubio, bu alandaki engellerin kaldırılması yönünde ortak siyasi iradeyi net biçimde ortaya koydu. Tarafların, işbirliğini daha ileri taşıma konusunda kararlı oldukları bildirildi.

SURİYE YÖNETİMİYLE ANGAJMAN VURGUSU

Türkiye ve ABD heyeti, Suriye yönetimiyle angajmanın önemini vurguladı ve Suriye’de istikrarın sağlanması ve terörle mücadele konusunda kararlılık ifade edildi. Gazze’de kalıcı ateşkesin tesis edilmesi gerektiğini, bu hususun bölgesel barış için gerekliliğini vurgulandı. Rusya - Ukrayna arasında ateşkes sağlanmasına yönelik çabalar ele alındı. Dışişleri Bakanlığı tarafından ABD’nin bu konuda ortaya koyduğu çabaların desteklendiği aktarıldı. Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki barış sürecinin de gündeme alındığı görüşmede, Bosna - Hersek’in istikrarının Balkanlar açısından büyük önem taşıdığının altı çizildi ve önümüzdeki dönemde devlet başkanı düzeyinde yapılacak ziyaretlerin çalışmaları ele alındı.