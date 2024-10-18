Dışişleri Bakanı Fidan, İstanbul'da Rus mevkidaşı Lavrov ile bir araya geldi

18 Ekim 2024 16:16 - Güncelleme : 18 Ekim 2024 16:17

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile İstanbul’da 3+3 Güney Kafkasya Bölgesel İşbirliği Platformu'nun 3'üncü Toplantısında görüştü. Görüşmenin detayına ilişkin net bilgi verilmedi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan​, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov​ ile İstanbul​'da düzenlenen 3+3 Güney Kafkasya Bölgesel İşbirliği Platformu'nun 3'üncü Toplantısı kapsamında bir araya geldi.

Dışişleri Bakanlığının X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Bakan Fidan'ın Rus mevkidaşı Lavrov ile 3+3 Güney Kafkasya Bölgesel İşbirliği Platformu 3'üncü Toplantısı kapsamında görüştüğünü bildirildi.

GÖRÜŞMEYE İLİŞKİN NET BİLGİ VERİLMEDİ

Paylaşımda, görüşmeye ilişkin fotoğraf yer alırken, görüşmenin detayına ilişkin bilgi verilmedi.

İstanbul'da Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ev sahipliğinde düzenlenen Güney Kafkasya Bölgesel İşbirliği Platformu'nun 3. Toplantısı'na Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov katılmıştı.

Ayrıca HakanFidan, 3+3 Güney Kafkasya Bölgesel İşbirliği Platformu üçüncü toplantısı marjında Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan ile de bir araya geldi.