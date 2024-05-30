Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile görüştü

30 May 2024 18:33 - Güncelleme : 30 May 2024 19:02

İsrail, Filistinlilerin sığındığı okulu vurdu: Ölü ve yaralılar var

İsrail, Filistinlilerin sığındığı okulu vurdu: Ölü ve yaralılar var

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Prag’da NATO Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı marjında ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile görüştü. 9 Temmuz'da başlayacak olan NATO Liderler Zirvesi öncesi dışişleri bakanları toplanarak küresel sorunları görüştü.

NATO ülkelerinin dışişleri bakanları, Çekya'nın başkenti Prag'da başta Ukrayna'ya destek olmak üzere Washington Zirvesi öncesinde İttifak'ın gündemindeki konuları ele almak için gayriresmi toplantıda bir araya geliyor.

MASADAKİ KONULAR

Fidan ve Blinken arasındaki görüşmelerde masaya Gazze'deki İsrail saldırıları, ateşkes müzakereleri ve iki devletli çözüm görüşüldü. Ukrayna'daki savaştaki son durum ve NATO ittifakını ilgilendiren konular gündeme alındı. Bazı Afrika ülkelerindeki çatışmalar ve ihtilafların çözümüne dair iki isim görüş alışverişinde bulundu.

NATO ülkelerinin dışişleri bakanları, Çekya'nın başkenti Prag'da başta Ukrayna'ya destek olmak üzere Washington Zirvesi öncesinde İttifak'ın gündemindeki konuları ele almak için gayriresmi toplantıda bir araya geliyor..

Müttefik dışişleri bakanları, bu sene 9-11 Temmuz'da Washington'da yapılacak NATO zirvesine hazırlık niteliğindeki gayriresmi toplantılarını Prag'da yapıyor.

İki günlük toplantıda Türkiye'yi Dışişleri Bakanı Hakan Fidan temsil ediyor.