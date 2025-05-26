Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Putin ile bir araya geldi

İstanbul
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Rusya temasları başladı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmesinin başladığı öğrenildi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Rusya’da görüşmelerini sürdürüyor. Bu kapsamda, Fidan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından Kremlin Sarayı’nda kabul edildi. 19.30’da başlayan görüşmede, Türkiye-Rusya ilişkileri ile bölgesel gelişmelerin ele alındığı bildirildi. Görüşmenin detaylarına ilişkin açıklamaların ilerleyen saatlerde yapılması bekleniyor.