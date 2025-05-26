Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Putin ile bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Rusya’da görüşmelerini sürdürüyor. Bu kapsamda, Fidan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından Kremlin Sarayı’nda kabul edildi. 19.30’da başlayan görüşmede, Türkiye-Rusya ilişkileri ile bölgesel gelişmelerin ele alındığı bildirildi. Görüşmenin detaylarına ilişkin açıklamaların ilerleyen saatlerde yapılması bekleniyor.