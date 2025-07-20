Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan kritik Suriye görüşmeleri

Suriye'nin Süveyda kentinde 1 haftadır Bedeviler ile Dürziler arasında süren çatışmaların dün itibariyle sonlandığı duyuruldu. Suriye İçişleri Bakanlığı'nın dünkü açıklamaları ve kentte çatışma halinde olan grupların arasındaki gerilimin azalması sonrası Dışişleri Bakanı Hakan Fidan önemli görüşmeler gerçekleştirdi.

SÜVEYDA'DA YAŞANAN GELİŞMELER DEĞERLENDİRİLDİ

Bakan Fidan, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ve ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack ile bugün yaptığı telefon görüşmelerinde Suriye'deki durumu konuştu.

Fidan'ın kritik öneme sahip görüşmelerinde Suriye'deki genel gelişmelerin yanında özellikle Süveyda eksenli ülkenin güneyindeki durumla ilgili Amman'da yapılan toplantılar ele alındı.