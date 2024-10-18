Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan Yahya Sinvar'ın ölümü sonrası kritik temas: Hamas heyetiyle görüştü

18 Ekim 2024 22:57 - Güncelleme : 18 Ekim 2024 23:13

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas lideri Yahya Sinvar'ın İsrail güçleri tarafından öldürülmesi sonrası Hamas heyetiyle bir araya geldi. Ateşkes süreci ve esir değişimine ilişkin gelişmeler de ele alındı.