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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan Yahya Sinvar'ın ölümü sonrası kritik temas: Hamas heyetiyle görüştü

Editör: Banu İriç / Kaynak: tgrthaber.com
18 Ekim 2024 22:57 - Güncelleme : 18 Ekim 2024 23:13
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan&#039;dan Yahya Sinvar&#039;ın ölümü sonrası kritik temas: Hamas heyetiyle görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas lideri Yahya Sinvar'ın İsrail güçleri tarafından öldürülmesi sonrası Hamas heyetiyle bir araya geldi. Ateşkes süreci ve esir değişimine ilişkin gelişmeler de ele alındı.

Hamas​ lideri Yahya Sinvar​'ın İsrail güçleri tarafından öldürülmesi sonrası Türkiye​'nin siyasi temasları sürüyor. Dışişleri Bakanı Fidan​, Hamas heyetiyle görüşerek esir değişimini mümkün kılacak olan ateşkes anlaşmasını sağlamaya yönelik müzakerelerdeki son gelişmeleri değerlendirdi.
 
Dışişleri Bakanlığı sosyal medya paylaşımında "İstanbul’da Hamas Şura Meclisi Başkanı Muhammed Derviş İsmail ve Hamas Siyasi Büro üyeleri ile görüştü." mesajıyla son adımı duyurdu.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan Yahya Sinvar'ın ölümü sonrası kritik temas: Hamas heyetiyle görüştü - 1. Resim

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Kaynak: tgrthaber.com
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Cengiz18 Ekim 2024 23:02

Umarım bu görüşmelerden iyi sonuçlar çıkar

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