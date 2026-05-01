Dışişleri Bakanlığı: 59 Sumud Filosu katılımcısı İstanbul'da olacak

Gazze'ye yönelik ablukayı aşarak insani yardım ulaştırmak için yola çıkan ve İsrail'in Yunanistan'a yakın uluslararası sularda müdahale ettiği Küresel Sumud Filosu'ndaki 20'si Türk 59 aktivistin "önümüzdeki saatlerde" İstanbul'da olacağı Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından duyuruldu.

İsrail tarafından alıkonulan Küresel Sumud Filosu katılımcılarını Girit'ten Türkiye'ye getirecek olan uçağın, önümüzdeki saatlerde 'a inmesi bekleniyor.

kaynaklarından edinilen bilgilere göre uçakta, Türk vatandaşlarının yanı sıra ABD, Arjantin, Avustralya, Bahreyn, Birleşik Krallık, Brezilya, Hollanda, İspanya, İtalya, Malezya, Meksika, Pakistan, Şili ve Yeni Zelanda’dan filo katılımcıları da dahil olmak üzere toplam 59 kişi bulunuyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
İsrail'in Sumud Filosu'na yönelik saldırısı kamerada!
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
İsrail'in Küresel Sumud Filosu müdahalesine Türkiye'den soruşturma
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
İsrail Dışişleri Bakanı açıkladı: Küresel Sumud Filosu'nda alıkonulan aktivistler Yunanistan'a teslim edilecek
