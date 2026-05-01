Dışişleri Bakanlığı: 59 Sumud Filosu katılımcısı İstanbul'da olacak

İsrail tarafından alıkonulan Küresel Sumud Filosu katılımcılarını Girit’ten Türkiye’ye getirecek olan uçağın, önümüzdeki saatlerde İstanbul’a inmesi bekleniyor.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre uçakta, Türk vatandaşlarının yanı sıra ABD, Arjantin, Avustralya, Bahreyn, Birleşik Krallık, Brezilya, Hollanda, İspanya, İtalya, Malezya, Meksika, Pakistan, Şili ve Yeni Zelanda’dan filo katılımcıları da dahil olmak üzere toplam 59 kişi bulunuyor.