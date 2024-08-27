Dışişleri Bakanlığı İsrailli bakanın açık ettiği plana tepki gösterdi

27 Ağustos 2024 21:19 - Güncelleme : 27 Ağustos 2024 21:40

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir'in İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa'yı yıkarak yerine sinagog yapılmasını söylediği planına tepki göstererek yazılı açıklama yaptı.

İsrail'in Kudüs'ün kimliğini değiştirme çalışması tehlikesine dikkat çeken bakanlık tüm dünyaya da çağrıda bulunarak "harekete geçme zamanı" dedi.

BEN-GVIR'E TEPKİ AÇIKLAMASI

Açıklamada şunlar belirtildi:

"İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir’in Mescid-i Aksa’da sinagog yapılmasına ilişkin açıklamaları İsrail’in Kudüs’teki kutsal mekanların ve Kudüs’ün statüsünü ve kimliğini değiştirme çabalarının yeni ve son derece tehlikeli bir örneğidir.

Bu açıklamalar, İslam dünyasında infial yarattığı gibi sağduyulu herkesi endişeye sevk etmiştir.

Münhasıran Müslümanlara ait kutsal bir mekan olan Mescid-i Aksa’yı hedef alan provokasyonlar tüm dünyada Müslümanların hissiyatını rencide etmekte ve gerginliklere sebebiyet vermektedir.

İsrail Hükümetinin Filistin halkına karşı sürdürdüğü saldırılar bölgesel ve küresel istikrarı her geçen gün daha fazla tehlikeye atmaktadır.

İsrail saldırganlığının durdurulması ve Filistin halkına koruma sağlanması için uluslararası toplumun harekete geçme zamanı gelmiştir."

MESCİD-İ AKSA'YI SİNAGOG'A ÇEVİRME PLANI

Ben-Gvir, Yahudilerin Mescid-i Aksa'da "ibadet etmesine izin veren" politikanın olduğunu söylemişti. Habere göre, "Mescid-i Aksa'ya bir sinagog inşa eder misiniz?" sorusuna Ben-Gvir, "Evet" cevabını vermişti. İsrail Başbakanlığı'ndan yapılan açıklamada bu sözlere destek verilmemişti.

Ben-Gvir'in açıklamalarına birçok ülke lideri ve uluslararası kuruluştan tepki gelmeye devam ediyor.