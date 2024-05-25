25 May 2024 07:07 - Güncelleme : 25 May 2024 07:15

Dışişleri Bakanlığı'na 170 personel alınacak... Giriş Sınavı başvuruları 27 Mayıs pazartesi günü saat 9.00’da başlayacak. 14 Haziran Cuma günü saat 18’00'da ise sona erecek.

35 yaşını doldurmamış adaylar, “Bilişim ve Bilgi Teknolojileri”, “Teknik Destek” ve “Kurumsal Destek” kategorilerinden birine, e-Devlet kariyer kapısı üzerinden başvuru yapılabilecek.

YAZILI SINAV 6 TEMMUZ'DA

Giriş sınavının yazılı aşaması 6 Temmuz 2024 tarihinde Ankara’da yapılacak.

Kazananların atamaları, konsolosluk ve ihtisas memurluğu ünvanıyla yapılacak.

Adaylar başvuru kapsamında lisans mezuniyeti ve diğer şartlarla ilgili ayrıntılara, Resmi Gazete ya da Dışişleri Bakanlığı'nın ilgili sayfasından ulaşabilecekler.