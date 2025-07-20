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 | Özge Sönmez

Dışişleri Bakanlığı’ndan Filistin eleştirilerine sert yanıt! 'Karalama kampanyasına izin vermeyeceğiz'

Dışişleri Bakanlığı'ndan Türkiye'nin Filistin meselesine yönelik politikalarını karalamayı amaçlayan iddialara yazılı açıklama geldi. Yapılan açıklamada, "Türkiye’nin Filistinlilere yönelik desteğini siyasi saiklerle karalamayı ve kamuoyunu yanlış yönlendirmeyi hedefleyen bu girişimleri reddediyoruz" ifadeleri yer aldı.

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Dışişleri Bakanlığı’ndan Filistin eleştirilerine sert yanıt! 'Karalama kampanyasına izin vermeyeceğiz'
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
20.07.2025
saat ikonu 15:39
|
GÜNCELLEME:
20.07.2025
saat ikonu 15:39

, "'nin meselesine yönelik politikalarını karalamayı amaçlayan iddialar" hakkında açıklama yaptı. Bakanlığın yazılı açıklamasında, "Ülkemizin Filistin politikaları hakkında son günlerde dile getirilen iddialar gerçeklerle asla bağdaşmamaktadır. Türkiye’nin Filistinlilere yönelik desteğini siyasi saiklerle karalamayı ve kamuoyunu yanlış yönlendirmeyi hedefleyen bu girişimleri reddediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

"Türkiye, Filistin konusunda hukuk ve adaletten yana, bağımsız bir politika izlemekte; ’in Gazze’de işlediği soykırım suçları karşısında en güçlü tepkiyi vermektedir" denilen açıklamada, "İsrailli siyasetçilerin her fırsatta ülkemizi hedef alması, Türkiye’nin izlediği politikanın doğruluğunu kanıtlamaktadır" değerlendirmesine yer verildi.

"TÜRKİYE, İSRAİL'LE OLAN TİCARETİNİ MAYIS 2024'TE TAMAMEN KESTİ"

Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında, Türkiye'nin Filistin politikasına ilişkin şu bilgiler verildi:

"Dezenformasyon amaçlı iddiaların aksine, Bogota’da kabul edilen Ortak Bildiri'de kayıtlı önerilerin çok ötesinde kararlar ülkemiz tarafından alınmış ve uygulanmaktadır. Türkiye, İsrail’le olan ticaretini 2024 yılı Mayıs ayında tamamen kesmiştir. Bu tarihten itibaren İsrail’le herhangi bir ihracat ve ithalat işlemi yapılmamıştır. Bu karar uygulanırken Filistinli kardeşlerimizin mağdur olmaması için gereken tedbirler dikkatle uygulanmıştır.

Türkiye, İsrail’e askeri amaçlı satışların engellenmesi amacıyla da her türlü önlemi almakta, ayrıca uluslararası platformlarda öncü rol oynamaktadır. Nitekim, ülkemiz, İsrail’e silah transferinin durdurulmasına yönelik olarak 52 ülkenin desteğiyle BM nezdinde başlatılan girişime öncülük etmiştir.

Madleen isimli geminin durumu da en başından itibaren yakından takip edilmiştir. İsrail’in, gemiye uluslararası sularda yaptığı hukuksuz müdahale uluslararası kamuoyunun gündemine taşınmış ve gemide bulunan vatandaşlarımızın serbest bırakılmasını teminen tüm girişimler yapılmıştır."

"FİLİSTİN'İN YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

"Ülkemiz, Gazze’deki Filistinlilerin yerlerinden edilmesini öngören tüm planlara karşı olduğunu her vesileyle sarih bir şekilde dile getirmektedir" denilen açıklamada, ayrıca şu ifadelere yer verildi:

"Bu çerçevede, Gazze’nin yeniden imarına ilişkin Arap Ligi – İslam İşbirliği Teşkilatı planına desteğini açıklamıştır. Keza, Filistinlilerin sürgün edilmesini amaçlayan planlara karşı yürütülen her türlü çabaya da destek vermiştir.

Dile getirilen asılsız iddiaların aksine, ülkemiz hukuki alanda da Filistin davasının en güçlü savunucularından biridir. Türkiye, Uluslararası Adalet Divanı’nda (UAD) İsrail aleyhine açılan soykırım davasına müdahil olan on üç ülkeden biridir. Aynı zamanda, UAD’de devam eden iki ayrı istişari sürece de katkı sunulmuştur. Sayın Ayşenur Ezgi Eygi ve Sayın Rümeysa Öztürk ile ilgili konularda da gerekli hukuki, konsüler ve siyasi destek başından beri sağlanmıştır.

Türkiye, milletimizin vicdanında yer etmiş bu adalet mücadelesi karşısında hiçbir baskı ve karalama kampanyasının etkili olmasına izin vermeyecek; ve insan hakları ilkelerinden ödün vermeden Filistin’in yanında olmaya devam edecektir."

Dışişleri Bakanlığı, dün yaptığı açıklamada da Bogota'da düzenlenen toplantıda kaleme alınan Ortak Bildiri’ye Türkiye’nin destek vermediği yönündeki iddiaların asılsız olduğunu bildirmişti.

Kolombiya'nın başkenti Bogota'da 16 Temmuz'da bir araya gelen dünyanın dört bir yanından devletler koalisyonu, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını durdurmak ve uluslararası hukuk ihlallerini önlemek için altı önlemi hayata geçirme kararı almıştı.

ETİKETLER
#türkiye
#İsrail
#filistin
#dışişleri bakanlığı
#Uluslararası Hukuk
#Bölgesel Politikalar
#Gündem
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