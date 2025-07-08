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 | Onur Kaya

Dışişleri Bakanlığından Fransa'ya tepki: Kendi iç meselelerinize odaklanın

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'de devam eden yargı süreçleriyle ilgili açıklama yapan Fransa Avrupa ve Dışişleri Bakanlığı'na tepki gösterdi. Fransa'nın Türkiye'nin iç hukukuna saygı göstermesi gerektiğini belirten bakanlık, "Fransa'ya kendi iç meselelerine odaklanmasını tavsiye ediyoruz" açıklamasını yaptı.

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Dışişleri Bakanlığından Fransa'ya tepki: Kendi iç meselelerinize odaklanın
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
08.07.2025
saat ikonu 02:12
|
GÜNCELLEME:
08.07.2025
saat ikonu 02:23

, Avrupa ve Dışişleri Bakanlığının 'deki yargı süreçlerine ilişkin yaptığı açıklamaya tepki gösterdi.

"ADLİ İŞLEMLER BAĞIMSIZ YARGI TARAFINDAN YÜRÜTÜLÜYOR"

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'nin devleti ilkesi çerçevesinde, tüm vatandaşları için adil ve tarafsız yargı süreçlerini güvence altına aldığı aktarılarak söz konusu adli işlemlerin, Türk Anayasası ve mevzuatı doğrultusunda, bağımsız yargı organları tarafından yürütüldüğü belirtildi.

Dışişleri Bakanlığından Fransa'ya tepki: Kendi iç meselelerinize odaklanın

"KENDİ İÇ MESELELERİNİZE BAKIN"

Fransa'ya, Türkiye'nin iç hukukuna ve yargı bağımsızlığına saygı göstermesi, diğer ülkelere yönelik siyasi içerikli açıklamalardan kaçınması ve kendi iç meselelerine odaklanmasının tavsiye edildiği açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Fransa’da ana muhalefet liderinin yargı kararıyla hapis cezasına çarptırılarak seçimlere katılmasının yasaklandığı ve bazı belediye başkanlarına yönelik davaların sürdüğü dikkate alındığında, bahse konu açıklamanın çifte standart içerdiği açıkça görülmektedir."

"YARGI SÜRECİNE MÜDAHALEYİ REDDEDİYORUZ"

Açıklamada, "Fransa Avrupa ve Dışişleri Bakanlığı tarafından 7 Temmuz'da yapılan ve ülkemizde devam eden yargı süreçlerine müdahale niteliği taşıyan açıklamayı kesin bir dille reddediyoruz." ifadesine yer verildi.

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ETİKETLER
#türkiye
#fransa
#hukuk
#dışişleri bakanlığı
#Yargı Bağımsızlığı
#Uluslararası İlişkiler
#Çifte Standart
#Gündem
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