Dışişleri Bakanlığı'ndan Mescid-i Aksa'ya İsrailli bakanlarla baskına tepki geldi: Daha da tırmandıracak!

13 Ağustos 2024 18:36 - Güncelleme : 13 Ağustos 2024 18:47

Dışişleri Bakanlığı yapılan saldırıyı "tırmanmayı daha da artıracak bir kışkırtma" olarak nitelendirerek şunları belirtti:

"Aralarında Bakanların da bulunduğu yüzlerce radikal İsrailli tarafından Mescid-i Aksa’ya polis koruması altında baskın düzenlenmesi, Kudüs’ün tarihi statüsünü ihlal eden ve bölgemizdeki tırmanmayı daha da artıracak bir kışkırtmadır.

Bu provokatif eylem, İsrail tarafının barışa ulaşmak niyetinde olmadığını bir kez daha gözler önüne sermiştir.

İsrail Hükümetinin Gazze’de sürdürdüğü vahşetin durdurulması ve tüm bölgemizin istikrarını hedef alan bu tip eylemlerin önlenmesi için uluslararası toplum derhal harekete geçmelidir."





POLİS KORUMASI ALTINDA GİRDİLER

İsrail polisi korumasındaki yaklaşık 1600 fanatik Yahudi, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'nın avlusuna girdi.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden yapılan açıklamada, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin büyük gruplar halinde ve İsrail polisinin koruması altında Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlediği belirtildi.

Açıklamada, Filistin topraklarını gasbeden yaklaşık 1600 İsraillinin gruplar halinde Aksa'ya zorla girdiği ve avlusunda İsrail bayrakları açtığı kaydedildi.

Fanatik Yahudilerin Aksa'daki mescitlerin içine de baskın düzenlemesinden endişe edildiği vurgulandı.

BAKAN BEN GVİR'DEN KIŞKIRTICI İFADELER

Aşırı sağcı Bakan Ben-Gvir, "Buranın (Mescid-i Aksa'nın) idaresi ve egemenliğiyle ilgili çok önemli ilerlemeler var. Politikamız, burada Yahudilerin ibadet etmelerine izin vermektir" ifadelerini kullandı. Ben Gvir ayrıca 15 Ağustos'ta İsrail ile Hamas arasında Doha veya Kahire'de gerçekleştirilmesi beklenen ateşkes müzakerelerine değinerek, "Müzakerelere gitmemeliyiz, bunun yerine Hamas'ı yenilgiye uğratmalı ve ona diz çöktürmeliyiz" dedi.

Ben-Gvir daha önce de Yahudilerin Mescid-i Aksa'da ibadet etme hakkına sahip olması gerektiğini savunmuştu.

KUDÜS ULEMASI TEPKİLİ

Kudüs Vakıflar, İslam Mukaddesatı ve İşleri Konseyi, Yüksek İslam Heyeti, Şeriat Mahkemeleri Başyargıçlık Divanı, Filistin Fetva Kurulu ve Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, fanatik Yahudilerin Harem-i Şerif'e düzenlediği baskına ilişkin ortak açıklama yayımladı.