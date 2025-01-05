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Dışişleri Bakanlığı'ndan Pakistan kınaması: Desteklemeye devam edeceğiz!

Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: Anadolu Ajansı
05 Ocak 2025 22:30 - Güncelleme : 05 Ocak 2025 22:33
Dışişleri Bakanlığı&#039;ndan Pakistan kınaması: Desteklemeye devam edeceğiz!

Dışişleri Bakanlığı, Pakistan'ın Turbat şehrinde düzenlenen terör saldırısını şiddetle kınadı. Bakanlık açıklamasında, Türkiye'nin Pakistan'ın terörle mücadelesini desteklemeyi sürdüreceği ifade edildi.

Pakistan​'ın Belucistan​ eyaletinin Turbat şehrinde bir yolcu otobüsünde meydana gelen patlamada en az 4 kişi hayatını kaybetmiş, 5'i ağır 32 kişi yaralanmıştı. Pakistan basınına yansıyan görüntülerde, patlama yaşanan seyir halindeki yolcu otobüsünün aniden alev aldığı görülmüştü. Dışişleri Bakanlığı, Pakistan'ın Turbat şehrinde dün düzenlenen terör saldırısını şiddetle kınadı.

BAKANLIKTAN KINAMA

Bakanlık, Pakistan'da meydana gelen terör saldırısı hakkında yazılı açıklama yaptı. Turbat'ta dün meydana gelen terör saldırısının şiddetle kınandığı açıklamada, saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet ve yaralılara acil şifa dileğinde bulunuldu.

Açıklamada, Türkiye'nin Pakistan'ın terörle mücadelesini desteklemeyi sürdüreceği ifade edildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı
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