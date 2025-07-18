Dışişleri Bakanlığı'ndan Schengen vizesi açıklaması

Avrupa Birliği ile yapılan görüşmelerde vize süreçlerinin hızlandırılacağı ve yeni bir sistemin devreye gireceği belirtiliyor. Dışişleri Bakanlığı, AB Komisyonu'nun Türk vatandaşlarına yönelik Schengen vizesi uygulamalarına dair kararıyla ilgili olarak bir açıklamada bulundu.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN KONUYA DAİR AÇIKLAMA

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde;

AB Komisyonu'nun, vatandaşlarımıza yönelik Schengen vizesi uygulamalarında iyileştirmeler öngören 15 Temmuz 2025 tarihli Uygulama Kararı'nı memnuniyetle karşılıyoruz.

İlgili kurumlarımız ve AB Komisyonu’yla beraber, vatandaşlarımızın Schengen vize başvuru süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik çalışmaları sürdüreceğiz.