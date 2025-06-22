Dışişleri Bakanlığı'ndan Suriye'deki saldırıyla ilgili açıklama

Dışişleri Bakanlığı, Suriye'de kiliseye yapılan intihar saldırısıyla ilgili bir açıklama yaparak "Suriye yönetiminin ve halkının, birlik ve beraberliklerini muhafaza edeceğine ve ülkede kaos oluşturmak isteyen terör örgütleriyle mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceğine inancımız tamdır." denildi.

Suriye'nin başkenti Şam'da 20 kişinin öldüğü, 52 kişinin yaralandığı terör örgütü DEAŞ'ın kiliseye düzenlediği intihar saldırısıyla ilgili Türkiye'den açıklama yapıldı.

Dışişleri Bakanlığının, resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Şam’da bugün bir kiliseye yönelik gerçekleştirilen hain saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine ve Suriye halkına başsağlığı diliyor, yaralılara acil şifalar temenni ediyoruz. denildi.

"SURİYE'DEKİ TERÖRLE MÜCADELEYE İNANCIMIZ TAMDIR"

Açıklamanın devamında Türkiye'nin, Suriye'nin yanında olmaya devam edeceği vurgulanarak şu ifadeler kullanıldı:

"Bu saldırı, Suriye’de istikrar ve güvenliği tesis etme çabalarını hedef almakta, toplumsal huzur ve barışı bozmayı amaçlamaktadır. Suriye yönetiminin ve halkının, birlik ve beraberliklerini muhafaza edeceğine ve ülkede kaos oluşturmak isteyen terör örgütleriyle mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceğine inancımız tamdır. Türkiye olarak, Suriye’nin yanında olmaya ve her türlü desteği vermeye devam edeceğiz."