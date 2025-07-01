Dışişleri Bakanlığı'ndan Suriye'den kaldırılan ABD yaptırımları açıklaması

Dışişleri Bakanlığı, ABD Başkanı Trump'ın imzalaması sonrası Suriye'ye ABD yaptırımlarının resmen kaldırılmasıyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada gelişmeden duyulan memnuniyet ve Türkiye'nin Suriye'nin yeniden imarına katkıda bulunmayı sürdüreceği belirtildi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Suriye'ye uygulanan ABD yaptırımlarının Trump yönetimi tarafından kaldırılmasıyla ilgili açıklamada bulundu.

Keçeli "ABD Yönetiminin, Suriye Hükümeti ile ilişkilerini normalleştirme yolundaki güçlü iradesini memnuniyetle karşılıyoruz." ifadelerini kullanarak "Bu çerçevede, Suriye'ye yönelik yaptırımların önemli bir bölümünün daha kaldırılmış olması olumlu bir gelişmedir." dedi.

Keçeli ayrıca "Türkiye, Suriye’nin yeniden imarına gerek kamu gerek özel sektör aracılığıyla katkıda bulunmaya bölgesel ve uluslararası paydaşlarla birlikte devam edecektir." ifadelerini kullandı.