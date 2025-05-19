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 | Selahattin Demirel

Dışişleri Bakanlığı'ndan Yunanistan tepkisi: Hezeyan dolu açıklamaları kınıyoruz

Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan'dan yapılan "Pontus" iddiaları açıklamalarıyla ilgili bir kınama mesajı yayımladı. Bakanlık açıklamasında "Tarihi gerçeklerle hiçbir şekilde bağdaşmayan hezeyan dolu açıklamaları kınıyoruz." denildi ve Kurtuluş Savaşı'nı hayali ithamlarla karalama amacındaki açıklamaların külliyen reddedildiği vurgulandı.

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Dışişleri Bakanlığı'ndan Yunanistan tepkisi: Hezeyan dolu açıklamaları kınıyoruz
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
19.05.2025
saat ikonu 18:38
|
GÜNCELLEME:
19.05.2025
saat ikonu 19:35

Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan makamları tarafından yapılan ve tarihi gerçeklerle bağdaşmayan iddia ve açıklamalarla ilgili bir kınama mesajı yayımladı.

Bakanlık açıklamasında "Yunan makamlarınca asılsız "Pontus" iddialarının yıl dönümü bahanesiyle yapılan ve tarihi gerçeklerle hiçbir şekilde bağdaşmayan hezeyan dolu açıklamaları kınıyoruz. 19 Mayıs 1919 tarihinde Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk liderliğinde başlatılan Kurtuluş Savaşımızı hayali ithamlarla karalamayı amaçlayan bu açıklamaları külliyen reddediyoruz." denildi.

"YUNAN ORDUSUNUN ANADOLU'DA SAYISIZ MEZALİMİ TARİHİ BİR HAKİKAT"

Açıklamanın devamı şöyle: "Yunan ordusunun, dönemin emperyalist güçlerinden aldığı destekle işgal ettiği Anadolu topraklarında sayısız mezalim gerçekleştirdiği tarihi bir hakikatken, bugün Yunan siyasetinin geçmişi tersten okumaya yönelik mesnetsiz çabalarının hiçbir hükmü yoktur.

Anadolu’daki Yunan mezalimi, Müttefik Devletler Tahkikat Komisyonu raporlarına yansıdığı gibi, Lozan Barış Antlaşması’nın 59. maddesinde de kayıt altına alınmış ve Yunanistan, savaş hukukunu ihlal etmesinden ötürü tazminat ödemeye mahkum edilmiştir.

"TÜRKLERE VE DİĞER ETNİK GRUPLARA KARŞI İŞLENEN VAHŞET SUÇLARINI ANMAYA DAVET EDİYORUZ"

19. yüzyılın sonlarında Yunanistan’ın topraklarımız üzerindeki “Megali Idea” emellerinin uzantısı olarak ortaya çıkan Pontusçuluk faaliyetleri, Milletimizin kararlı mücadelesiyle ilelebet akamete uğratılmıştır. Yunan makamlarını, Türk ve Rum ahalinin mübadelesiyle neticelenen söz konusu tarihi hadiseleri popülist amaçlarla istismar etme politikasından vazgeçmeye ve 1821 Tripoliçe katliamından başlayarak, Türklere ve diğer etnik gruplara karşı işlenen vahşet suçlarını anmaya davet ediyoruz.

Tarihten husumet çıkarmak suretiyle, Türkiye ve Yunanistan arasında son yıllarda olumlu ivmeyle ilerlemekte olan ilişkilere zarar vermeyi amaçlayan bu tür girişimlere artık bir son verilmelidir."

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