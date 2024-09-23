Dışişleri Bakanlığı'nın İsrail'in Lübnan saldırısına tepki: Bölgeyi kaosa sürükleme çabası

23 Eylül 2024 21:06 - Güncelleme : 23 Eylül 2024 21:09

Son dakika: Dışişleri Bakanlığı İsrail'in Gazze'deki çatışmayı Lübnan'a taşıyan saldırılarına ilişkin açıklama yayınladı. İsrail'in tüm bölgeyi hedef aldığına dikkat çekilen açıklamada bunun yeni bir aşama olduğu belirtildi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada: "İsrail'e kayıtsız şartsız destek veren ülkeler, Netanyahu'nun siyasi çıkarları uğruna kan dökmesine yardım etmektedirler. İsrail'in Lübnan'ı hedef alan saldırıları, İsrail'in tüm bölgeyi kaosa sürükleme çabasının yeni bir aşamasıdır" denildi.