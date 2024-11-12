Dışişleri ve AK Parti'den İsrail'e Batı Şeria tepkisi! 'Savaş ve katliamdan beslenen bu şebeke'

12 Kasım 2024 15:02 - Güncelleme : 12 Kasım 2024 15:20

Gazze'de katliam yaparak on binlerce sivili vahşice öldüren İsrail hükümeti, şimdi de Batı Şeria'nın işgaline yönelik skandal açıklamalarda bulundu. Türkiye'den bu açıklamalara sert tepkiler art arda geldi. Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in Filistinlilere karşı uyguladığı soykırım ve işgal politikasının cezasız kalmasının, Netanyahu ve yandaşlarını daha da cesaretlendirdiğini belirtti. AK Parti Sözcüsü Ömer çelik ise, "İsrailli yetkililer her gün bölge ülkelerine dönük yeni bir saldırı planı açıklıyor. Bu açıklamalar savaş ve katliamdan beslenen bu şebekenin niyetlerini açık şekilde ortaya koyuyor" ifadelerini kullandı.

İsrail, Gazze'de yine sivilleri hedef aldı, okulu vurdu: Çok sayıda ölü ve yaralı

İsrail, Gazze'de yine sivilleri hedef aldı, okulu vurdu: Çok sayıda ölü ve yaralı

İsrail’den gelen Batı Şeria ile ilgili açıklamalar konusunda Dışişleri Bakanlığı ve AK Parti'den tepki gecikmedi. Bakanlık, "İsrailli bazı yetkililerin işgal altındaki Batı Şeria’nın ilhak edilmesi yönünde yaptığı açıklamaları en güçlü biçimde reddediyoruz" dedi.

'SOYKIRIM VE İŞGAL POLİTİKASININ CEZASIZ KALMAMALI'

Açıklamasına, "Uluslararası hukuku ve iki devletli çözümü hiçe sayan bu açıklamalar, İsrail’in nihai amacının Filistin topraklarını ele geçirmek olduğunun kanıtıdır" diye devam eden bakanlık, İsrail’in Filistinlilere karşı uyguladığı soykırım ve işgal politikasının cezasız kalmasının, Netanyahu ve yandaşlarını daha da cesaretlendirdiğini belirtti.

Açıklamanın devamında, "Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ve uluslararası toplum, İsrail’in hukuksuz politikalarına karşı güçlü bir duruş sergilemelidir" denildi.

SMOTRİCH'İN AÇIKLAMALARI

İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, dün yaptığı açıklamada, ABD başkanlık seçimini kazanan Donald Trump'ın zaferinin, İsrail için "değerli bir fırsat" olduğunu söylemişti.

Smotrich, “Judea ve Samaria'daki (Batı Şeria'nın İncil'deki adı) yerleşimlere egemenlik uygulamaktan bir adım uzaktaydık. Şimdi bunu yapmanın tam zamanı" açıklamasını yapmıştı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik katil İsrail'e 'Batı Şeria' açıklamalarından dolayı tepki gösterdi:

"İsrailli yetkililer her gün bölge ülkelerine dönük yeni bir saldırı planı açıklıyor. Bu açıklamalar savaş ve katliamdan beslenen bu şebekenin niyetlerini açık şekilde ortaya koyuyor.



'İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜMÜN MÜMKÜNDÜR'

Ortadoğu’da kalıcı barış ve istikrar, ancak başkenti Doğu Kudüs olan Filistin Devleti’nin kurulması ve iki devletli çözümün hayata geçirilmesi ile mümkündür.

İsrailli yetkililerin işgal altındaki Batı Şeria’nın ilhak edilmesini hedefleyen açıklamaları, uluslararası hukuka aykırı olduğu gibi, savaşı büyütmek ve katliamları çoğaltmak amacını taşıyor.

Uluslarası kuruluşlar, İsrail’in uluslarası toplumu ve tüm insanlığı hedef aldığını görmeli ve harekete geçmelidir. "