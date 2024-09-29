Dışişleri'nden ABD'nin GKRY kararına tepki: Vahim bir hata

29 Eylül 2024 04:31 - Güncelleme : 29 Eylül 2024 04:44

Dışişleri Bakanlığı, "Söz konusu vahim hata, adadaki silahlanmayı artıracak ve bölgedeki hassas dengelere zarar verecektir." açıklamasında bulundu.

Dışişleri Bakanlığı, ABD​'nin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne (GKRY) yönelik silah ambargosunu kaldırma kararının yeniden uzatılmasına ilişkin açıklama yayınladı.

Açıklamada, "Söz konusu vahim hata, adadaki silahlanmayı artıracak ve bölgedeki hassas dengelere zarar verecektir." ifadeleri kullanıldı.

"BÖLGEDEKİ HASSAS DENGELERE ZARAR VERECEKTİR"

Açıklamada, ABD’nin, Eylül 2020'de GKRY’ye yönelik silah ambargosunu kaldırma yönünde aldığı, 2022'de kapsamını genişlettiği ve 2023'te uzattığı kararı, 1 Ekim 2024 itibarıyla bir yıllığına yeniden uzatacağını duyurduğu hatırlatıldı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanlığı tarafından bu konuyla ilgili yapılan açıklamada kayıtlı görüşlere iştirak edildiği belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Söz konusu vahim hata, adadaki silahlanmayı artıracak ve bölgedeki hassas dengelere zarar verecektir. GKRY’nin artan silahlanma​ faaliyetleri karşısında, KKTC’nin savunma ve caydırıcılık kabiliyetini artıracak her türlü önlemi alacağına inanıyoruz."