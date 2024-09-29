KKTC'den ABD'ye 'Güney Kıbrıs' tepkisi! Silah sevkiyatına devam kararı almışlardı

29 Eylül 2024 07:40 - Güncelleme : 29 Eylül 2024 07:42

Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne silah ambargosunu kaldırma kararını yeniden uzatmasına tepki gösterdi. Kararın Ada'daki silahlanmayı artıracağı görüşü paylaşıldı.

ABD​'nin Güney Kıbrıs​ Rum Yönetimi'ne (GKRY) yönelik silah ambargosunu kaldırma kararını yeniden uzatmasına Türkiye'den sert tepki geldi. Dışişleri Bakanlığı kararı vahim hata olarak nitelendirirken, bu durumun yol açacağı olumsuzlukları sıraladı.

İKİNCİ KEZ UZATTI

Açıklamada, ABD’nin, Eylül 2020'e Rum Yönetimi’ne yönelik silah ambargosunu kaldırma yönünde aldığı, 2022'de kapsamını genişlettiği ve 2023'te uzattığı kararı, 1 Ekim 2024 itibarıyla bir yıllığına yeniden uzatacağını duyurduğu hatırlatıldı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanlığı tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada da kayıtlı görüşlere iştirak edildiği belirtilirken, "Söz konusu vahim hata, adadaki silahlanmayı artıracak ve bölgedeki hassas dengelere zarar verecektir. GKRY’nin artan silahlanma faaliyetleri karşısında, KKTC’nin savunma ve caydırıcılık kabiliyetini artıracak her türlü önlemi alacağına inanıyoruz" ifadelerine yer verildi.