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Dışişleri'nden Almanya'daki saldırıda yaralanan Türkler ile ilgili açıklama!

Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
21 Aralık 2024 11:07 - Güncelleme : 21 Aralık 2024 11:12

Dışişleri Bakanlığı Almanya'nın Magdeburg kentinde Noel pazarına araçla yapılan saldırıda yaralanan 2 Türk vatandaşının hayati tehlikesinin olmadığını ve tedavilerinin devam ettiğini duyurdu.

Dışişleri'nden Almanya'daki saldırıyla ilgili açıklama geldi. Dışişleri Bakanlığı Destek Merkezi'nden saldırıya ilişkin yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Almanya'nın Magdeburg kentindeki bir Noel pazarında dün yaşanan elim saldırıda, iki vatandaşımızın da yaralandığı öğrenilmiştir. Vatandaşlarımızın hastanede tedavileri devam etmekte olup, hayati tehlikeleri bulunmamaktadır. Durumları Hannover Başkonsolosluğumuzca yakından takip edilmektedir."

Almanya'nın Magdeburg kentinde bir kişinin aracını Noel pazarında kalabalığın üzerine sürmesi sonucu ilk belirlemelere göre 2 kişinin öldüğü ve 60'ı aşkın kişinin yaralandığı bildirilmişti.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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