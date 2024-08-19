Dışişleri Bakanlığı Hamas ile temas kurdu: ABD'nin aktardığı 'pembe tablo' yok

19 Ağustos 2024 00:44 - Güncelleme : 19 Ağustos 2024 01:05

İsrail'in Gazze'de saldırıları sürerken dünyanın gözü ateşkesi sağlayacak müzakerelerde... Hamas yetkilileri Türkiye'ye yaptığı bilgilendirme açıklamasında sürecin ABD'nin aktardığı gibi "pembe tablo" olmadığına dikkat çekti.

"PEMBE TABLO YOK"

Hamas yetkililerinin Dışişleri Bakanlığına yaptığı bilgilendirmede ABD'lilerin müzakerelerin gidişatına ilişkin "pembe bir tablo çizdiğini" ancak müzakerelerdeki gerçek durumun böyle olmadığı vurgulandı.

Hamas'a göre, İsrail'in öne sürdüğü şartlar daha önce Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) tarafından 10 Haziran'da desteklenen senaryonun ve Hamas'ın 2 Temmuz'da onayladığı şartların bile gerisine düşmüş durumda.

Buna göre İsrail, Hamas'ın İsrail'in Philadelphi​​​​​​​ Koridoru'ndaki varlığını kabul etmesini; Netzarim Koridoru'ndaki kontrol noktaları ile güneyden kuzeye geçen Gazzelileri denetlemeyi ve Hamas'ın serbest bırakılmasını istediği yaklaşık 300 mahkumdan oluşan listeden 100 ismi veto edebilmeyi istiyor.

Bir diğer ek talep de İsrail'in Gazze ve Ramallah'tan sürgün edilmesini istediği Filistinlilerin sayısını içeriyor. Bu kapsamda İsrail, 200 ismin Filistin'den ayrılmasını istiyor.

Hamas'ın Türk Dışişleri yetkililerine verdiği bilgiye göre, İsrail geçen haftaki görüşmelerde arabulucuların tekliflerine yanıt bile iletmedi. Hamas'a göre, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun nihai amacı askeri harekatı devam ettirmek için zaman kazanmak.