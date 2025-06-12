Dışişleri'nden Hindistan'a taziye mesajı

Son dakika haberi: Dışişleri Bakanlığı tarafından Hindistan’da meydana gelen uçak kazasının ardından bir taziye mesajı yayımlandı.

Hindistan'ın Ahmedabad şehrinden İngiltere'ye giden bir yolcu uçağı düştü. Uçakta 12'si mürettebat 242 kişi bulunuyordu. Hindistanlı yetkililer kazanın ardından yaptığı açıklamada feci olayda kimsenin sağ kurutulamadığını açıkladı.

HİNDİSTAN'A TAZİYE MESAJI

Dünya gündemine bomba gibi düşen kazanın ardından Dışişleri Bakanlığı’ndan Hindistan halkına taziye mesajı geldi. Bakanlığın açıklamasında; Hindistan'ın Ahmedabad şehrinde bugün meydana gelen uçak kazasından dolayı derin üzüntü duyulduğunu belirtti.

"HİNDİSTAN HALKINA TAZİYELERİMİZİ SUNUYORUZ"

Bakanlık tarafından yayımlanan taziye mesajında, "Bu elim kazada hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve Hindistan halkına taziyelerimizi sunuyoruz" ifadelerine yer verildi.