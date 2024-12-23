Diyanet sınavı iptal etti: Soruların çalındığı iddiası ortalığı karıştırdı

23 Aralık 2024 17:52 - Güncelleme : 23 Aralık 2024 17:54

Diyanet'in "sağlık personeli" sınavında soru çalındığı iddialarına açıklama geldi. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2025 yılı hac organizasyonunda görev alacak sağlık personelini belirlemek için düzenlediği sınavda bir kural ihlali yaşandığı iddiaları sonrası sorular iptal edildi..

Diyanet​ İşleri Başkanlığı, 2025 yılı hac organizasyonunda sağlık personeli alımı için düzenlenen sınava ilişkin bazı iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Başkanlıktan yapılan duyuruda, sınavın 9 Kasım 2024'te 19 ilde gerçekleştirildiği belirtildi.

Soruşturma ve İptal Kararı Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) yapılan şikayetler üzerine başlatılan inceleme sonucunda, sınavda bireysel bir kural ihlali tespit edildiği bildirildi. Açıklamada, bir adayın sınav kurallarını ihlal ederek cep telefonuyla soru kitapçığından iki sayfanın fotoğrafını çektiği ve bu görüntüleri sınav sonrası bir WhatsApp grubunda paylaştığı ifade edildi. Bu olayın ardından, sınavın güvenilirliğini korumak ve adaylar arasında adaletin sağlanması amacıyla tüm sınavın iptal edilmesine ve yeniden yapılmasına karar verildi.

Yeni sınavın 25 Ocak 2025'te gerçekleştirileceği duyuruldu. İddialara Yalanlama ve Hukuki Süreç Bazı basın yayın organlarında yer alan "sınav sorularının yöneticilerin yakınlarına verildiği" ve "hediye karşılığında bazı kişilere ulaştırıldığı" yönündeki haberlerin asılsız olduğu vurgulandı. Diyanet İşleri Başkanlığı, bu iddiaların kurum ve yöneticilerini hedef aldığını belirterek, ilgili haberlerle ilgili hukuki sürecin başlatıldığını kaydetti.

Sınavın ardından Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezine (CİMER) yapılan başvurular üzerine inceleme başlatıldığı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Diyanet İşleri Başkanlığı Müfettişlerince yapılan inceleme neticesinde, test sınavına katılan bir sağlık görevlisinin, sınav kurallarında açıkça belirtildiği ve sınav öncesinde tedbir alındığı halde cep telefonunu sınav salonuna sokarak, sınavın sonunda kitapçıkların teslimi anındaki kalabalık sırasında yan yana iki sayfanın fotoğrafını çektiği ve sınavdan yaklaşık 3 saat sonra bir WhatsApp grubunda paylaştığı tespit edilmiştir.

Söz konusu sağlık çalışanı adayın bireysel kural ihlali sebebiyle sınavın güvenilirliğine gölge düşmemesi ve adayların şaibe kaygısının bertaraf edilmesi, ayrıca kamu yararı ve hizmet gerekleri açısından gerçekleştirilen sınavın tüm adaylar için iptal edilerek yeniden yapılması uygun görülmüştür. Bu bağlamda sınavın, 25 Ocak 2025'te yapılmasına karar verilmiştir.

Hal böyleyken soruların bazı yöneticilerin yakınlarına verildiği, ayrıca bazı kişilere de hediye karşılığında gönderildiği iddiası tamamen yalandır. Başkanlığımız ve yöneticilerimizi hedef alan bu kasıtlı haberle ilgili hukuki süreç başlatılmıştır."