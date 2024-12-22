Diyanet’e 4 bin sözleşmeli imam hatip alınacak! Resmi Gazete'de yayımlandı

22 Aralık 2024 01:56 - Güncelleme : 22 Aralık 2024 02:01

Diyanet İşleri Başkanlığının Diyanet Akademisine aday din görevlisi olarak 4 bin sözleşmeli imam hatip alımına ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

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Diyanet İşleri Başkanlığı açık bulunan 4/B sözleşmeli pozisyonlarda istihdam etmek üzere imam hatip alımı yapacak. Alımlar; İlahiyat Fakültesi mezunu ve hafız 100, İlahiyat Fakültesi mezunu 2 bin 400, İlahiyat Ön Lisans ile İmam Hatip Lisesi mezunu ve hafız 100, İlahiyat Ön Lisans ve İmam Hatip Lisesi mezunu 200 ve İmam Hatip Lisesi mezunu ve hafız bin 200 olmak üzere toplam 4 bin kişi olacak.

BAŞVURU TARİHİ BELLİ OLDU

Adaylar, başvurularını 30 Aralık 2024 - 10 Ocak 2025 tarihleri arasında sinav.diyanet.gov.tr adresi üzerinden saat 16.30'a kadar yapabilecek.

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Personel alımı için 2024 yılı Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) B grubu puan sırası esas alınarak adaylar belirlenecek ilan edilen pozisyonların 3 katı kadar aday sözlü sınava girebilecek. Adayların, 2024 yılı KPSS'den lisans mezunları için KPSSP124; ön lisans mezunları için KPSSP123; ortaöğretim mezunları için KPSSP122 puan türünden en az 50 puan almış, belirlenen öğrenim durumuna sahip olmaları şartları aranacak.

SÖZLÜ SINAVLAR NEREDE YAPILACAK?

Sözlü sınavlar, İlahiyat Fakültesi kontenjan grubu için İstanbul, Manisa, Aydın, Antalya, Konya, Samsun, Trabzon, Gaziantep, Diyarbakır, Van, Yozgat ve Bolu'da; İmam Hatip Lisesi (İHL) ile Hafız grubu için ise Bursa, Denizli, Kayseri, Ordu, Şanlıurfa ve Erzurum'da yapılacak. Diğer grupların sınavları ise Ankara'da gerçekleştirilecek.

Adayların sözlü sınavda başarılı sayılması için en az 70 puan alması şartı aranacak. Sınav tarihi, başvuruların tamamlanmasından sonra yapılacak hazırlıkların ardından ilan edilecek.

Başvuru şartları, aranan nitelikler ve atamaya ilişkin bilgiler, Diyanet İşleri Başkanlığının internet sitesinde yer alacak.