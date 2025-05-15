Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
18°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Selahattin Demirel

Diyanet'te araç israfı mı var? Kurumdan açıklama geldi

Diyanet İşleri Başkanlığı, araç envanteriyle ilgili iddiaları yalanlayarak, kamuoyunun yanıltılmasına yönelik girişimlere karşı hukuki süreç başlatıldığını açıkladı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Diyanet'te araç israfı mı var? Kurumdan açıklama geldi
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
15.05.2025
saat ikonu 23:09
|
GÜNCELLEME:
15.05.2025
saat ikonu 23:09

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, "CHP Malatya Milletvekili Sayın Veli Ağbaba tarafından TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu toplantısında Başkanlığımıza ait makam hizmet aracıyla ilgili gerçekle bağdaşmayan, kamuoyunu yanıltmaya yönelik birtakım iddialar gündeme getirilmiştir. Bu maksatlı söylemler üzerine kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi gerekliliği doğmuştur.

Sayın Ağbaba’nın komisyonda sunduğu ve basına da yansıyan görsel, açıkça çarpıtılmış bir içeriktir. Görselde yer alan araçlar, dijital ortamda montaj programlarıyla bir araya getirilmiş olup, Başkanlığımızın envanterinde bulunan araçlarmış gibi sunulmuştur. Bu tamamen algı oluşturmaya yönelik, gerçek dışı bir kurgudur" denildi.

"BAŞKANIN ARACI 2 YILDIR AYNI"

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın makam aracının 2 yıldır aynı olduğu kaydedilen açıklamada, "Söz konusu görselde yer alan araçlardan yalnızca TOGG marka makam aracı, Başkanlığımız tarafından yaklaşık iki yıldır aktif olarak kullanılmaktadır. Bunun dışında gösterilen hiçbir araç kurumumuza ait değildir.

Diyanet'te araç israfı mı var? Kurumdan açıklama geldi

Ayrıca Sayın Ağbaba'nın 2019 yılında Sayın Başkanımızın gerçekleştirdiği bir ziyaretinde çekilen fotoğraftaki aracı sanki yeni alınmış farklı bir markaya ait bir araçmış gibi sunma çabası da kamuoyunu yanıltma niyetinin açık göstergesidir. Bu görselde yer alan araç 15 yaşında olup, 9 yıl önce Başbakanlık tarafından Başkanlığımıza ikinci el olarak tahsis edilmiştir" ifadelerine yer verildi.

"HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATILDI"

CHP Milletvekili Veli Ağbaba hakkında hukuki sürecin başladığı belirtilen açıklamada, "Yine aynı görselde Başkanlığımızı ve Sayın Başkanımızı yıpratmaya yönelik zaman zaman bazı kesimler tarafından da dile getirilen söz konusu araç, kiralama yöntemiyle birkaç gün kullanılmış olup, uygulamaya giren tasarruf tedbirleri kapsamında yaklaşık 1 yıl önce iade edilmiştir.

Şu anda Başkanlığımızın envanterinde böyle bir araç bulunmamaktadır. Gerçeğe aykırı beyanları ve yanıltıcı görsel kullanımı nedeniyle CHP Malatya Milletvekili Sayın Veli Ağbaba hakkında Başkanlığımızı ve Sayın Başkanımızı hedef alan mesnetsiz ithamlar sebebiyle gerekli hukuki süreç başlatılmıştır" denildi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Kurasız hac vizesi yalanına dikkat! 'Sakın itibar etmeyin'
ETİKETLER
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.