Son dakika! Diyanet'ten 'tasarruf' hamlesi: 1 adet Audi A8 araç iade edildi

17 May 2024 11:35 - Güncelleme : 17 May 2024 11:57

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada; hizmette kullanılan 1 adet Audi A8 aracın iade edildiğini duyurdu. Merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatlarında çok zorunlu ihtiyaçlar dışında demirbaş eşya, büro malzemesi, kırtasiye vb. alımların yapılmayacağını aktaran Diyanet, tasarruf tedbirleri kapsamında gerekli çalışmaların titizlikle yapılacağını ve takip edileceği bildirildi.

Diyanet'ten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Tasarruf Tedbirleri Genelgesi kapsamında Başkanlık olarak olarak uygulayacağımız kamuoyuyla kamuoyuyla paylaşılmasında fayda mülahaza tedbirlerin edilmiştir. 17 Mayıs 2024 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan Tasarruf Tedbirleri Genelgesi kapsamında Başkanlığımız tarafından ilk etapta;

Tüm hizmet içi eğitimlerin eğitim merkezlerinde ve Başkanlığımıza ait diğer mekanlarda yapılması ve içeriği müsait eğitim programlarının çevrim içi olarak gerçekleştirilmesi planlanmıştır. Başkanlığımız hizmetinde kullanılan 1 adet Audi A8 araç iade edilmiştir.

SATIN ALMALAR DURDURULDU

Merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatlarında çok zorunlu ihtiyaçlar dışında demirbaş eşya, büro malzemesi, kırtasiye vb. alımlar yapılmayacaktır. Başta ataşe-müşavirler toplantısı olmak üzere kurumsal toplantılar çevrim içi yapılacaktır.

"EN ASGARİ DÜZEYDE TUTULACAK"

Başkanlığımız hizmetleri açısından çok önemli ve zaruri haller dışında yurt dışı programları iptal edilecek ve yurt dışı personel görevlendirmeleri en asgari düzeyde tutulacaktır.

"UZAKTAN ÇALIŞMA İMKANLARI GELİŞTİRİLECEKTİR"

Uygun kadrolarda uzaktan çalışma imkanları geliştirilecektir. Bu bağlamda, tasarruf tedbirleri kapsamında yer alan tüm alanlarda Başkanlık merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatlarında gerekli çalışmalar titizlikle yapılacak ve takip edilecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur"