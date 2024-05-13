Diyarbakır cezaevinde zehirlenme paniği: Çok sayıda mahkum ve personel tedavi altında

13 May 2024 22:55 - Güncelleme : 13 May 2024 22:59

İsrail askeri Birleşmiş Milletler aracını hedef aldı: Ölü ve yaralı var!

İsrail askeri Birleşmiş Milletler aracını hedef aldı: Ölü ve yaralı var!

Diyarbakır Kampüs Ceza İnfaz Kurumları'nda çok sayıda mahkum ve infaz koruma personeli yemekten zehirlendi. Edinilen bilgilere göre, Diyarbakır Kampüs Ceza İnfaz Kurumları'nda öğlen dağıtılan yemekten birkaç saat sonra mahkumlar ve personel mide bulantısı ve kusma yaşayarak rahatsızlandı.

BAZILARI TABURCU EDİLDİ

Şikayetler üzerine kampüse çok sayıda 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Rahatsızlanan personel ve mahkumlar tedavi edilmek üzere müşahede altına alındı. Edinilen bilgilere göre, 62'si hükümlü 14'ü personel 76 kişi, 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı. 16 hükümlü ve 11 cezaevi personeli, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

YEMEKTEN NUMUNE ALINDI

46 hükümlü ve 3 personelin tedavisi sürüyor. İncelenmek üzere yemeklerden numune alınırken, olaya ilişkin adli ve idari soruşturma başlatıldı.