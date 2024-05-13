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Diyarbakır cezaevinde zehirlenme paniği: Çok sayıda mahkum ve personel tedavi altında

Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: Anadolu Ajansı, İhlas Haber Ajansı
13 May 2024 22:55 - Güncelleme : 13 May 2024 22:59

Son dakika haberi... Diyarbakır’da cezaevinde çok sayıda mahkum ve personel zehirlendi. İlk belirlemelere göre, 76 hükümlü ve personel zehirlenme şüphesiyle tedavi altına alındı.

Diyarbakır Kampüs Ceza İnfaz Kurumları'nda çok sayıda mahkum ve infaz koruma personeli yemekten zehirlendi. Edinilen bilgilere göre, Diyarbakır Kampüs Ceza İnfaz Kurumları'nda öğlen dağıtılan yemekten birkaç saat sonra mahkumlar ve personel mide bulantısı ve kusma yaşayarak rahatsızlandı.

Diyarbakır cezaevinde zehirlenme paniği: Çok sayıda mahkum ve personel tedavi altında - 1. Resim

BAZILARI TABURCU EDİLDİ

Şikayetler üzerine kampüse çok sayıda 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Rahatsızlanan personel ve mahkumlar tedavi edilmek üzere müşahede altına alındı. Edinilen bilgilere göre, 62'si hükümlü 14'ü personel 76 kişi, 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı. 16 hükümlü ve 11 cezaevi personeli, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Diyarbakır cezaevinde zehirlenme paniği: Çok sayıda mahkum ve personel tedavi altında - 2. Resim

YEMEKTEN NUMUNE ALINDI

46 hükümlü ve 3 personelin tedavisi sürüyor. İncelenmek üzere yemeklerden numune alınırken, olaya ilişkin adli ve idari soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı, İhlas Haber Ajansı
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