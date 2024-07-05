Diyarbakır Havalimanı'nda yürüyen merdiven kazası: Birbirlerinin üzerine düştüler
Editör: Banu İriç / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
05 Temmuz 2024 01:53 - Güncelleme : 05 Temmuz 2024 01:59
Diyarbakır Havalimanı'nda yolcular yürüyen merdiveni kullandığı sırada mekanizmanın arıza vermesiyle yolcular dengesini kaybederek yuvarlandı.
Geçtiğimiz günlerde İzmir metrosunda meydana gelen yürüyen merdiven arızası sebebiyle yaşanan kaza haberi sonrası bir yeni haber de Diyarbakır'dan geldi.
Havalimanının yürüyen merdiveni ağırlığı kaldıramayınca durdu ve bunun sonucunda üzerindeki kişiler çarpıştı. Olayda 4 kişi hafif biçimde yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Hafif yaralan 4 kişi, tedbir amaçlı hastanelere sevk edildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı