Diyarbakır kavruluyor! Termometreler 43 dereceyi gördü

20 Haziran 2024 14:13 - Güncelleme : 20 Haziran 2024 14:17

Diyarbakır’da kavurucu sıcaklarla birlikte merkez Sur ilçesi İskenderpaşa Mahallesi’ndeki tarihi Anzele Suyu’nda çocuklar serinleyerek vakit geçiriyor.

Binlerce yıllık su kaynağına girerek serinleyen çocuklar, tehlikeye aldırış etmeyip yüksek yerlerden suya atlıyor.

Kimisi ailenin kontrolüyle soğuk suda yüzerek serinlerken, kimi çocuk ise arkadaşlarıyla ‘Havuza girmek tehlikeli ve yasaktır’ uyarısına aldırış etmeden suya giriyor.

YASAK OLMASINA RAĞMEN HAVUZA GİRİYORLAR

Çocuğunun serinlemesi için beraber Anzele Suyu’na gelen Şehmus Ekici, sıcak havalarda Diyarbakır’da binlerce yıllık tarihi suyun soğuk ve iyi geldiğini belirtti.

TATİLİ FIRSAT BİLİP BOL BOL YÜZÜYORLAR

Ekici, “Malumunuz Diyarbakır’da havalar bir anda sıcak olmaya başladı. Okullar da tatil olunca çocuklarımız evde sıkılmaya başladı. Ben de çocuğumu evde sıkılmaması için kendisini bugün tarihi Anzele Suyu’na getirdim. Burada yüzünce serinliyorlar” dedi.

Suda yüzen Umut Eren Ekici ise, çok keyif aldığını söyleyerek, şunları kaydetti: “Anzele Suyu’na babamla birlikte geldim. Onun kontrolünde suda yüzüyorum. Havaların sıcak olması ve okulların tatil olmasını fırsat bilip yüzmeye geldik. Çok keyifliyiz.”