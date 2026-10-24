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Editor
 | Murat Makas
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
24.10.2026
saat ikonu 09:26
|
GÜNCELLEME:
24.10.2026
saat ikonu 09:26

Diyarbakır merkezli 10 ilde operasyon! Sahte araç kiralama sitesi kurmuşlar: 12 tutuklu

Diyarbakır merkezli 10 ilde sahte internet siteleri üzerinden araç kiralama şeklinde dolandırıcılık yapan şahıslara operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan 15 şüpheliden 12'si tutuklandı.

Avatar
Editor
 Murat Makas
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KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
24.10.2026
saat ikonu 09:26
|
GÜNCELLEME:
24.10.2026
saat ikonu 09:26

merkezli 10 ilde düzenlenen operasyonda sahte internet siteleri üzerinden ucuz araç kiralama vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 15 şüpheliden 12'si tutuklandı.

SAHTE ARAÇ KİRALAMA SİTELERİ KURDULAR

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince yürütülen çalışma kapsamında zanlıların gerçeğini aratmayan sahte araç kiralama siteleri kurdukları belirlendi.

Piyasa fiyatlarının altında araç kiralama ilanları yayımlayan şüphelilerin, uygun fiyatlardan yararlanmak isteyen kişileri bu sitelere yönlendirerek haksız kazanç sağladıkları tespit edildi.

OPERASYONDA 15 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Ekipler, 20 Ekim'de Diyarbakır, , , , , Hatay, Gaziantep, Elazığ, Bingöl ve Batman'da belirlenen adreslere eş zamanlı "Patinaj" operasyonu düzenledi. Operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlıların banka hesaplarındaki toplam işlem hacminin 226 milyon 104 bin 370 lira olduğu belirlendi.
Çalışmalar kapsamında 51 banka hesabına el konuldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 12'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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