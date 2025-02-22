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 | Bengül Büyükhan

Diyarbakır merkezli 3 ilde büyük operasyon! Bir silahlı suç örgütü daha çökertildi

Diyarbakır merkezli, Mersin ve Aydın’da harekete geçen emniyet ekipleri bir suç örgütünü daha çökertti. Eş zamanlı düzenlenen operasyonda silahlar ele geçirilirken gözaltına alınan 21 şüphelinden 12’si ise tutuklandı.

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Diyarbakır merkezli 3 ilde büyük operasyon! Bir silahlı suç örgütü daha çökertildi
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
22.02.2025
saat ikonu 08:17
|
GÜNCELLEME:
22.02.2025
saat ikonu 08:17

Organize suç örgütleriyle mücadele sürüyor. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan çalışmalarda; liderliğini F.P.’nin yaptığı silahlı organize suç örgütünün, kent genelinde içlerinde yaşı küçük çocukların da olduğu şahıslara uyuşturucu satarak "haksız kazanç elde ettikleri", "kasten adam öldürmeye teşebbüs", "kasten yaralama", "yağma" gibi birçok silahlı eylem gerçekleştirdikleri, ticari anlaşmazlıklarda tahsilatçılık yaparak gelir sağladıkları, mağdur ettikleri şahısların şikâyette bulunmamaları için tehdit ettikleri, hâkimiyet sağlamak amacıyla bölgedeki diğer suç örgütleri ile de defalarca silahlı çatışmaya girdikleri, iş ve ikametlere yönelik silahlı eylemlerde bulundukları tespit edildi.

ARALARINDAN ÖRGÜT LİDERİNİN DE OLDUĞU 21 KİŞİ YAKALANDI

Çalışmalar doğrultusunda liderliğini F.P.’nin yaptığı örgüte yönelik, aralarında örgüt lideri F.P’nin de bulunduğu 21 şüpheliye, Diyarbakır merkezli Mersin ve Aydın’da eş zamanlı operasyon yapılıp şüphelilerin tamamı yakalanarak gözaltına alındı.

OPERASYONDA ELE GEÇİRİLENLER

Eş zamanlı operasyon kapsamında adresler de yapılan aramalarda; örgüte ait çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde, aralarında mağdur şahıslara yönelik eylemlerde kullanıldığı tespit edilen tabancaların da olduğu toplam 8 adet ruhsatsız tabanca ve çok sayıda fişek mühimmatı ele geçirildi. Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen 21 şüpheliden 12’si tutuklandı. 9 şüpheli ise adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.

ETİKETLER
#silahlı suç örgütü
#Polis Operasyonu
#Gündem
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