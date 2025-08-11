Menü Kapat
Avatar
Editor
 | Bengül Arıca

Diyarbakır merkezli 9 ilde büyük operasyon! 106 milyon TL’lik vurgun yapmışlar!

Diyarbakır merkezli 9 ilde dolandırıcılara yönelik operasyon düzenlendi. "Olta" adı verilen operasyonda dolandırıcıların vatandaşları sazan sarmalı yöntemiyle tuzağa düşürdükleri belirlendi. 12 kişi tutuklanırken MASAK raporuna göre şüphelilere ait hesaplarda 106 milyon TL’lik şüpheli işlem hareketi tespit edildi.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
11.08.2025
saat ikonu 08:22
|
GÜNCELLEME:
11.08.2025
saat ikonu 08:32

Polis ekipleri dolandırıcılara göz açtırmıyor. yöntemiyle vatandaşları tuzağa düşüren çeteye yönelik düzenlendi. İl Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda, şüphelilerin, internet sitelerine girerek cep telefonu satmak isteyen kişilerle alıcı gibi irtibata geçtikleri, sözde anlaşma sağladıktan sonra mağdurlara ürünlerini ilandan kaldırttıkları tespit edildi. Ardından aynı ürünü daha düşük fiyata ilana koyarak alıcılardan kapora aldıkları, ürünü almak isteyen kişileri ise gerçek sahibine yönlendirerek kendilerini arkadaş gibi tanıttıkları belirlendi. Bu yöntemle şüphelilerin, hem gerçek satıcıyı hem de alıcıyı mağdur ettikleri belirlendi.

Diyarbakır merkezli 9 ilde büyük operasyon! 106 milyon TL’lik vurgun yapmışlar!

106 MİLYON TL’LİK İŞLEM HAREKETİ

Elde edilen deliller kapsamında, şüphelilerin hesap hareketleri ve ATM para çekme görüntüleri detaylı şekilde incelenerek, toplam 26 saatlik kamera görüntüsü izlendi. MASAK raporuna göre şüphelilere ait hesaplarda 106 milyon TL’lik şüpheli işlem hareketi tespit edildi.

Diyarbakır merkezli 9 ilde büyük operasyon! 106 milyon TL’lik vurgun yapmışlar!

SAZAN SARMALI YÖNTEMİYLE DOLANDIRIYORLARDI

"Sazan Sarmalı" yöntemiyle vatandaşları dolandırdığı tespit edilen şüphelilere yönelik Diyarbakır merkezli 9 ilde eş zamanlı olarak "Olta" operasyonu gerçekleştirildi. Gözaltına alınan 14 şüpheliden 12’si sevk edildikleri adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi. 2 şüpheli hakkında ise "yurt dışına çıkış yasağı" ve "adli kontrol" tedbiri uygulandı.

© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.