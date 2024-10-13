Diyarbakır Valiliği DEM Partililerin Öcalan sloganları sonrası harekete geçti

13 Ekim 2024 19:27 - Güncelleme : 13 Ekim 2024 19:33

Diyarbakır'da izinsiz gösteride terörist başı Öcalan lehine slogan atan DEM Partili milletvekilleri için Diyarbakır Valiliği suç duyurusunda bulundu. Gösteride terör propagandası yapan ve taşkınlık çıkaran 6 kişi gözaltına alındı. Gösteride Öcalan'ın hapisten çıkarılması yönünde atılan sloganlar tepki çekti.

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Diyarbakır​ Valiliği izinsiz düzenlenen gösteri sonrası DEM Partili yetkililer hakkında suç duyurusunda bulundu. İzinsiz yapılan gösteride terör örgütü lideri Abdullah Öcalan ve PKK​ lehinde sloganlar atıldı.DEM Parti tarafından İstasyon Meydanı’nda yapılmak istenen izinsiz mitingde yürüyüşe polis izin vermedi. Emniyet yetkilileri ve partililer arasında yapılan görüşmeler sonucu grubun Sanat Sokağı’nda açıklama yapmasına izin verildi.

AÇIKLAMADA ÖCALAN SLOGANLARI ATILDI

DEM Parti​ Genel Başkanı Tuncer Bakırhan​ yaptığı açıklamada, “Tecride karşıyız. Öcalan’a (Abdullah Öcalan) 4 yıldır uyguladığınız tecride karşıyız” dedi. Bölücü terör örgütünün propagandasının yapıldığı gösteride sık sık PKK ve Öcalan lehine sloganlar atıldı. Gösteride terör propagandası yapan 6 kişi gözaltına alındı.

DİYARBAKIR VALİLİĞİNDEN SUÇ DUYURUSU

Diyarbakır Valiliği, terör örgütü lideri Öcalan propagandasının yapıldığı izinsiz gösteride dokunulmazlığı olan DEM Partililer hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı. Yasaklama kararına rağmen yapılan gösteride yasadışı slogan atan ve taşkınlık çıkaran 6 kişinin gözaltına alındığı milletvekilleri hakkında da suç duyurusu yapıldığı açıklandı.