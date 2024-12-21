Diyarbakır'da 13 araç birbirine girdi! Yaralılar var

21 Aralık 2024 12:31 - Güncelleme : 21 Aralık 2024 12:34

Diyarbakır-Elazığ kara yolunda sis nedeniyle 13 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazada ilk belirlemelere göre 9 kişi yaralandı.

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Elazığ yolu üzerine Devegeçidi Köprüsü üzerinde sis nedeniyle meydana gelen 13 aracın karıştığı zincirleme kazada 9 kişi hafif yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere sevk edildi. Araçlar çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. Polis ve jandarma ulaşımı kontrollü sağladı.