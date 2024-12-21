Tgrt Haber
Haberler>Gündem>Diyarbakır'da 13 araç birbirine girdi! Yaralılar var

Diyarbakır'da 13 araç birbirine girdi! Yaralılar var

Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
21 Aralık 2024 12:31 - Güncelleme : 21 Aralık 2024 12:34
Diyarbakır&#039;da 13 araç birbirine girdi! Yaralılar var

Diyarbakır-Elazığ kara yolunda sis nedeniyle 13 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazada ilk belirlemelere göre 9 kişi yaralandı.

Elazığ yolu üzerine Devegeçidi Köprüsü üzerinde sis nedeniyle meydana gelen 13 aracın karıştığı zincirleme kazada 9 kişi hafif yaralandı.

Diyarbakır'da 13 araç birbirine girdi! Yaralılar var - 1. Resim

İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere sevk edildi. Araçlar çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. Polis ve jandarma ulaşımı kontrollü sağladı.

İlgili Haberler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

300
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...