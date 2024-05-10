Diyarbakır’da 145 adet sikke ele geçirildi

10 May 2024 21:05 - Güncelleme : 10 May 2024 21:07

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan planlı ve istihbari çalışmalar neticesinde; Ergani ilçesine Bizans, Lidya ve Roma dönemlerine ait muhtelif sikke getirileceği ve söz konusu tarihi eserlerin aynı yerde satılacağı yönünde bilgi elde edildiği belirtildi.

145 ADET SİKKE ELE GEÇİRİLDİ

Açıklamada, dün yapılan operasyonda şüpheli şahısların aracında yapılan kontrolde 145 adet farklı ebatlarda sikke ele geçirildiği, yakalanan 3 şüphelinin adli işlemleri tamamlamak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildiği ifade edildi.