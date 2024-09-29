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Diyarbakır'da 4 bölge "geçici özel güvenlik bölgesi" ilan edildi

Editör: Şule Altınel / Kaynak: Anadolu Ajansı
29 Eylül 2024 07:26 - Güncelleme : 29 Eylül 2024 07:26
Diyarbakır&#039;da 4 bölge &quot;geçici özel güvenlik bölgesi&quot; ilan edildi

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde bazı alanların 15 gün süreyle "geçici özel güvenlik bölgesi" ilan edildiği açıklandı. Vatandaşların bölgeye izinsiz girmeleri yasaklandı.

Diyarbakır​ Valiliği tarafından yapılan açıklamada, milli güvenlik, kamu düzeni ve kamu esenliğinin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi ve başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla Kulp​ ilçesinin Yaylak Mahallesi'nin Simetok, Gühermi ve Nedrehuş mezrası arasından kalan Şinak Tepesi'nin doğu bölgesi, 29 Eylül-13 Ekim arasında geçici özel güvenlik bölgesi ilan edildiği belirtildi.

Açıklamada, "Vatandaşlarımızın, bu tarihler arasında, can ve mal güvenlikleri bakımından söz konusu bölgeye izinsiz girmeleri yasaktır. Yasağa uymayanlar hakkında 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 66'ncı maddesi gereğince cezai işlem uygulanacaktır." ifadelerine yer verildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı
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Ayşe29 Eylül 2024 07:27

Umarım bu durum sakinleşir ve insanlar en kısa zamanda normale dönebilir

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