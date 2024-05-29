Diyarbakır'da açtığı Pine Kafe'de "Türkçe konuşmayı" yasakladı! Ramazan Şimşek gözaltına alındı

29 May 2024 12:10 - Güncelleme : 29 May 2024 12:24

Türkiye'nin Güneydoğusu'ndaki Diyarbakır şehrinde bir kafe açan Ramazan Şimşek adındaki şahıs "Türkçe Konuşmayı(!)" yasakladı. Ramazan Şimşek, Pine Kafe adında açtığı işletmesi hakkında Güneydoğu Ekspres'e verdiği açıklamada sadece Türkçe değil diğer tüm dillerinde yasak olduğu ifadeleriyle skandallarına skandal ekledi.

DİYARBAKIR'DA AÇTIĞI PİNE KAFE'DE "TÜRKÇE KONUŞMAYI" YASAKLADI!

2022 yılında açtığı Pine Kafe adlı işletmesinde aynı zamanda 15 Mayıs Kürt Bayramı ilan etti. Şimşek açıklamalarında "Pine Kafe’yle beraber Kürtçe ve Kürt kültürünü yaşatma amacını güdüyoruz. Evet bir kafe, ama kültürel içerikli bir kafe. uzun bir zamandır sadece Kürtçe hizmet veriyorduk. Bu kararımızı 15 Mayıs Kürt Bayramı ile beraber resmileştirdik ve artık hiçbir şekilde farklı bir dilde müşterilerimize cevap vermiyoruz" ifadelerini kullandı.

RAMAZAN ŞİMŞEK GÖZALTINA ALINDI

Diyarbakır'da bulunan Şimşek kafesinde gözaltına alındı. TEM Şube polisleri Ofis Mahallesi Sanat Sokağı’nda bulunan kafede ayrıca kapsamlı bir arama da gerçekleştirdi. Sosyal medyada gündem olan Ramazan Şimşek'in kim olduğu merak edildi. Ancak şahsa ait herhangi bir veri bulunmadı. Sadece Pine Kafe adlı işletmenin sahibi olduğu biliniyor.