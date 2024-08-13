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Diyarbakır'da akılalmaz olay! Dev domuzun saldırısına uğradı, 15 santimetre diş bacağından çıktı

Editör: Merve Yaz / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
13 Ağustos 2024 12:06 - Güncelleme : 13 Ağustos 2024 12:17
Diyarbakır&#039;da akılalmaz olay! Dev domuzun saldırısına uğradı, 15 santimetre diş bacağından çıktı

Diyarbakır'da akıllara durgunluk veren bir olay meydana geldi. 21 yaşındaki Umut Arslan, dev bir domuzun saldırısına uğradı. Kan kaybından baygın bulunan talihsiz genç hemen hastaneye kaldırıldı. Ameliyata alınan Aslan'ın bacağından domuzun 15 santimetre uzunluğundaki dişi çıkarıldı.

Korkunç olay Silvan'da yaşandı. 

Çaybaşı köyünde yaşayan 21 yaşındaki Umut Arslan, sabah saatlerinde mısır tarlasını sulamak için tarlaya gitti.

Diyarbakır'da akılalmaz olay! Dev domuzun saldırısına uğradı, 15 santimetre diş bacağından çıktı - 1. Resim

AYAĞI PARÇALANDI

Arslan, sulama yaptığı sırada mısırlar arasına gizlenmiş dev domuzun saldırısına uğradı.

Vücudunun çeşitli yerlerinden derin yaralar alan Arslan'ın ayağı parçalandı.

Diyarbakır'da akılalmaz olay! Dev domuzun saldırısına uğradı, 15 santimetre diş bacağından çıktı - 2. Resim

AŞIRI KAN KAYBINDAN BAYILDI

Domuz saldırısından güçlükle kurtulan Arslan, telefonla ulaştığı yakınlarından yardım istedi.

Tarlaya gelen yakınları Arslan'ı aşırı kan kaybından dolayı baygın halde kanlar içerisinde buldu.

Diyarbakır'da akılalmaz olay! Dev domuzun saldırısına uğradı, 15 santimetre diş bacağından çıktı - 3. Resim

AMELİYAT OLDU

Batman Eğitim Araştırma Hastanesi'ne getirilen Arslan ameliyata alındı.

Ameliyat sırasında Arslan'ın bacağından domuzun saplanan yaklaşık 15 santimetre uzunluğundaki dişi çıkarıldı.

Arslan'ın hastanedeki tedavisi sürüyor. Köylüler ise köy civarında domuz avına çıktı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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