Diyarbakır'da akrabalar silahla çatıştı: Ölü ve yaralılar var!
Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
30 Ağustos 2024 21:58 - Güncelleme : 30 Ağustos 2024 22:00
Diyarbakır'da akraba olan iki aile arasında sulama kanalı nedeniyle başlayan tartışma, kısa sürede kanlı bir çatışmaya dönüştü. Feci olayda 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde akraba aileler arasında sulama kanalı nedeniyle silahlı kavga çıktı.Alınan bilgilere göre, Öncülü köyünde akraba aileler arasında sulama kanalı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 5 kişi yaralandı.
EKİPLER HAREKETE GEÇTİ
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere sevk edildi.
2 ÖLÜ, 3 YARALI
Yaralılardan Muhammed Akın D. (16) ve Mehmet Mustafa D. (39) hayatını kaybetti. E.E.D., E.Ü.D. ve E.D.D.‘nin tedavileri devam ediyor.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı