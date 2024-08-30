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Diyarbakır'da akrabalar silahla çatıştı: Ölü ve yaralılar var!

Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
30 Ağustos 2024 21:58 - Güncelleme : 30 Ağustos 2024 22:00

Diyarbakır'da akraba olan iki aile arasında sulama kanalı nedeniyle başlayan tartışma, kısa sürede kanlı bir çatışmaya dönüştü. Feci olayda 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde akraba aileler arasında sulama kanalı nedeniyle silahlı kavga çıktı.Alınan bilgilere göre, Öncülü köyünde akraba aileler arasında sulama kanalı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 5 kişi yaralandı.

Diyarbakır'da akrabalar silahla çatıştı: Ölü ve yaralılar var! - 1. Resim

EKİPLER HAREKETE GEÇTİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere sevk edildi.

Diyarbakır'da akrabalar silahla çatıştı: Ölü ve yaralılar var! - 2. Resim

2 ÖLÜ, 3 YARALI

Yaralılardan Muhammed Akın D. (16) ve Mehmet Mustafa D. (39) hayatını kaybetti. E.E.D., E.Ü.D. ve E.D.D.‘nin tedavileri devam ediyor.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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