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Diyarbakır'da anız yangını geniş alana yayıldı! Takviye ekip gönderildi

Editör: Şule Altınel / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
23 Temmuz 2024 01:38 - Güncelleme : 23 Temmuz 2024 01:39
Diyarbakır&#039;da anız yangını geniş alana yayıldı! Takviye ekip gönderildi

Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde çıkan anız yangını rüzgarın etkisiyle geniş alana yayıldı. Bölgeye iki ilçeden takviye itfaiye ekibi gönderildi.

Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde dün akşam saatlerinde Tekel Mahallesi kırsalında anız yangını çıktı. Rüzgarın etkisiyle geniş alana yayılan alevler, kırsal Umur Mahallesi’ne ilerledi. 

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yetersiz kalmasıyla yangın bölgesine Bismil ve Hazro ilçelerinden takviye gönderildi.

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Diyarbakır'da anız yangını geniş alana yayıldı! Takviye ekip gönderildi - 1. Resim

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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