Diyarbakır'da anız yangını geniş alana yayıldı! Takviye ekip gönderildi

23 Temmuz 2024 01:38 - Güncelleme : 23 Temmuz 2024 01:39

Kastamonu'da orman yangını! Ekipler saatlerdir alevlerle mücadele ediyor

Kastamonu'da orman yangını! Ekipler saatlerdir alevlerle mücadele ediyor

Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde dün akşam saatlerinde Tekel Mahallesi kırsalında anız yangını çıktı. Rüzgarın etkisiyle geniş alana yayılan alevler, kırsal Umur Mahallesi’ne ilerledi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yetersiz kalmasıyla yangın bölgesine Bismil ve Hazro ilçelerinden takviye gönderildi.

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.