Diyarbakır'da anız yangını geniş alana yayıldı! Takviye ekip gönderildi
Editör: Şule Altınel / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
23 Temmuz 2024 01:38 - Güncelleme : 23 Temmuz 2024 01:39
Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde çıkan anız yangını rüzgarın etkisiyle geniş alana yayıldı. Bölgeye iki ilçeden takviye itfaiye ekibi gönderildi.
Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde dün akşam saatlerinde Tekel Mahallesi kırsalında anız yangını çıktı. Rüzgarın etkisiyle geniş alana yayılan alevler, kırsal Umur Mahallesi’ne ilerledi.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yetersiz kalmasıyla yangın bölgesine Bismil ve Hazro ilçelerinden takviye gönderildi.
Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı